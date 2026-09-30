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मुश्ताक की प्रार्थना सभा: राहुल रॉय और मुकेश ऋषि के अलावा ये सितारे हुए शामिल, नम आंखों से किया अभिनेता को याद

Wed, 30 Sep 2026 05:21 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 30 Sep 2026 05:21 PM IST
सार

Mushtaq Khan Prayer Meet: एक्टर मुश्ताक खान का 24 सितंबर को निधन हो गया था। आज दिवंगत एक्टर की प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। 

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Mushtaq Khan Prayer Meet Rahul Roy Mukesh Rishi And Bollywood Celebs Pay Tribute To Late Actor
मुश्ताक खान की प्रार्थना सभा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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'गदर' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता मुश्ताक खान का गुरुवार 24 सितंबर को निधन हो गया था। आज उनकी प्रेयर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार शामिल हुए। 

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राहुल रॉय हुए शामिल
दिवंगत एक्टर मुश्ताक खान की प्रेयर मीट में फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। इस दौरान अभिनेता राहुल रॉय भी नजर आए। उन्होंने परिवार और करीबी लोगों के साथ मिलकर दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी।
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मुकेश ऋषि ने भी दी श्रद्धांजलि
अभिनेता राहुल रॉय के अलावा मुकेश ऋषि भी मुश्ताक खान की प्रेयर मीट में शामिल होने पहुंचे। राहुल रॉय और मुकेश ऋषि समेत कई लोगों ने मुश्ताक खान को याद किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की।

 

 

 

 

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कैंसर से जूझ रहे थे मुश्ताक
मुश्ताक खान ने गुरुवार 24 सितंबर को अंतिम सांस ली। मुश्ताक खान लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी और वह कैंसर की आखिरी स्टेज में थे। उनका मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। 

Mushtaq Khan Prayer Meet Rahul Roy Mukesh Rishi And Bollywood Celebs Pay Tribute To Late Actor
मुश्ताक खान - फोटो : इंस्टाग्राम
मुश्ताक खान की पॉपुलर फिल्में 
मुश्ताक खान ने 'सड़क', 'दिल है कि मानता नहीं', 'साथी', 'आशिकी', 'जूनून', 'गुमराह', 'गोपी किशन', राजा', 'वेलकम', 'गदर', 'क्रन्तिवीर', 'हम हैं राही प्यार के', 'नाराज', 'सर' जैसी सैकड़ों फिल्मों में छोटे रोल किए। साथ ही वे 'अदालत', 'भारत एक खोज', 'वाघले की दुनिया' जैसे टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं।

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