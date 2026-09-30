मुश्ताक की प्रार्थना सभा: राहुल रॉय और मुकेश ऋषि के अलावा ये सितारे हुए शामिल, नम आंखों से किया अभिनेता को याद

'गदर' और 'वेलकम' जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता मुश्ताक खान का गुरुवार 24 सितंबर को निधन हो गया था। आज उनकी प्रेयर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार शामिल हुए।

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दिवंगत एक्टर मुश्ताक खान की प्रेयर मीट में फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। इस दौरान अभिनेता राहुल रॉय भी नजर आए। उन्होंने परिवार और करीबी लोगों के साथ मिलकर दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी।अभिनेता राहुल रॉय के अलावा मुकेश ऋषि भी मुश्ताक खान की प्रेयर मीट में शामिल होने पहुंचे। राहुल रॉय और मुकेश ऋषि समेत कई लोगों ने मुश्ताक खान को याद किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की।