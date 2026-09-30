प्रहार: कौन हैं ललित प्रभाकर? फिल्म में कसाब का किरदार निभाकर खींचा ध्यान; इमरान हाशमी के साथ कर चुके हैं काम

बोले- बेहद मुश्किल किरदार था

बीते दिनों एक इंटरव्यू में ललित प्रभाकर ने कहा, ‘यह एक चुनौती थी। कई कारणों से यह एक बेहद मुश्किल किरदार था। सबसे पहले मुझे कासाब के मनोविज्ञान को समझना था ताकि मैं पर्दे पर उसके किरदार में ढल सकूं और उसी के अनुरूप अभिनय कर सकूं। मुझे उसकी भाषा की बारीकियों को समझना था, जो हमारी भाषा से अलग है और उसकी शारीरिक भाषा के अनुसार ढलना था। लेकिन उससे भी बढ़कर, मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं हमेशा से खुद को ऐसी भूमिकाओं में देखना चाहता था जो मेरे लिए सोची भी न गई हों। मुझे अपने अभिनय की सीमाओं का विस्तार करना पसंद है।’