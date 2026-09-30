फोर्स के 15 साल: जॉन अब्राहम ने मनाई फिल्म की 15वीं सालगिरह, निर्देशक के लिए लिखा- निशि के बिना संभव नहीं था

कौन थे निशिकांत कामत?

निशिकांत कामत मराठी, हिंदी और तमिल सिनेमा में यथार्थवादी और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी कहानियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मराठी फिल्म 'डोम्बिवली फास्ट' से निर्देशन की शुरुआत की, जो भ्रष्टाचार और सामाजिक कुंठा से जूझ रहे एक साधारण मध्यमवर्गीय व्यक्ति की कहानी थी और समीक्षकों द्वारा सराही गई थी। इस फिल्म को मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 'मुंबई मेरी जान', 'फोर्स', 'दृश्यम' और 'मदारी' जैसी हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया। अजय देवगन और तब्बू अभिनीत 'दृश्यम' उनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई और यह 2013 में आई इसी नाम की मलयालम फिल्म का हिंदी रूपांतरण थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और अभिनेता निशिकांत कामत का निधन 17 अगस्त 2020 को 50 वर्ष की आयु में हुआ था।





