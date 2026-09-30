कॉफी विद करण 9: करण जौहर ने की नौंवे सीजन की घोषणा, बोले- ‘यह आखिरी बार’; जानें कब शुरू होगा सेलिब्रिटी चैट शो

करण जौहर ने ‘काफी विद करण 9’ का एलान करने के साथ-साथ अपने 22 साल पुराने सफर पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, ‘मैंने 2004 में काफी विद करण को शुरू किया था। मुझे याद है कि जब मैंने अपने पिता से इस चैट शो का आइडिया शेयर किया। उन्होंने कहा कि तुम तो वैसे भी रोज चार दोस्तों से मिलते रहते हो, तो तुम्हें एक टॉक शो खोलने की क्या जरुरत है? इसके बाद मैंने अपने पिता को खो दिया। इसके बाद यह शो शुरू किया।’

फिल्मेकर करण जौहर अपने टॉक शो ‘काफी विद करण’ को होस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। फैंस को ‘काफी विद करण’ के सीजन 9 का बेसब्री से इंतजार है। मकर्स ने इसके नए सीजन की घोषणा एक प्रोमो के जरिए कर दी है। मगर यह सिर्फ प्रोमो नहीं बल्कि करण की तरफ से एक भावुक संदेश भी है।

करण ने ताजा कीं सुनहरी यादें

इस वीडियो में आगे करण ने कहा, '8 सीजन 161 एपिसोड में काफी कुछ बदला इस शो में लवर्स आए, जो बाद में जा कर एक्स लवर्स हो गए, कुछ ऐसे थे जो जुड़े रहे, परिवारों के साथ दोस्त भी शामिल हुए ।शो में हुई अनगिनत बातचीत सुर्खियां, मीम्स, बहस और कभी न भूलने वाली यादें बन गईं। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन्हें खत्म करने की आप कोई योजना नहीं बनाते, बस, आपके मन में कहीं गहराई में यह बात होती है कि उन्हें कब छोड़ना है। 'कॉफी विद करण' मेरी जिंदगी का एक बहुत ही खास हिस्सा रहा है। इसने मुझे दोस्त, यादें, पूरी तरह से मस्ती भरे पल, ढेर सारा प्यार और हां, कुछ विवाद भी दिए हैं। मगर अब यह इस शो का आखिरी सीजन है।

