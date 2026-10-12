बॉक्स ऑफिस: भारत में 300 करोड़ पार हुई 'दृश्यम 3', 'हनुमान अंश' ने उठाया वीकएंड का फायदा; जानें 'द वन' का हाल

1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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'दृश्यम 3' वीकडेज में अच्छी कमाई कर रही थी। वीकएंड पर इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया है। वीकएंड पर 'हनुमान अंश' की कमाई में भी उछाला आया है। वहीं 'द वन' ने वीकएंड का फायदा उठाया है। जानिए आज इन सभी फल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।

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2 of 5 द वन ट्रेलर रिलीज - फोटो : यूट्यूब ग्रैब

'द वन' का कलेक्शन

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' के कलेक्शन में वीकएंड पर मामूली उछाल आया है। यह फिल्म 25 सितंबर को रिलीज हुई थी। इसने सिनेमाघरों में 17 दिन पूरे कर लिए हैं। शनिवार को इसने एक करोड़ रुपये कमाए थे। रविवार को भी इसने एक करोड़ रुपये की कमाई की है। इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 68.35 करोड़ रुपये हो गया है।

3 of 5 हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब

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4 of 5 दृश्यम 3 - फोटो : सोशल मीडिया

'दृश्यम 3' की बढ़ी कमाई

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' दो अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद से ही इसने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाया हुआ है। फिल्म लगातार अच्छी कमाई कर रही है। पहले हफ्ते इसने 245.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वीकएंड पर फिल्म की कमाई में जबरदस्त इजाफा हुआ है। शनिवार को इसने 26.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। रविवार को इसने 23 करोड़ रुपये कमाए थे। इसकी कुल कमाई 309.50 करोड़ रुपये हो गई है।

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5 of 5 दृश्यम 3 फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला