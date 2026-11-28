इस वीक कौन-कौन नॉमिनेट है?

बता दें कि लव गिल उन छह प्रतिभागियों में शामिल हैं,जिन्हें बिग बॉस 20 के 12वें वीक में घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट किया गया है। बाकी पांच कंटेस्टेंट जिन्हें ऑडियंस के वोट का सामना करना पड़ रहा है, वे हैं स्काउट, कनिका मान, गुल्लू, माही विज और आम्रपाली दुबे। नॉमिनेशन का एलान 24 नवंबर को आए एपिसोड 80 में एक टास्क के बाद किया गया था। वहीं, स्काउट को 'बिग बॉस' ने पहले ही एक एपिसोड में सजा के तौर पर पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया था। बता दें कि 'बिग बॉस 20' को जियो हॉटस्टार और कलर्स पर देखा जा सकता है।