IFFI 2026: 'फेस्टिवल में नई प्रतिभाओं को मौका मिला', क्लोजिंग सेरेमनी में बोले NFDC के प्रबंध निदेशक
- The 57th International Film Festival: इफ्फी 2026 का आज शुक्रवार को समापन हो गया।
- नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NFDC) के प्रबंध निदेशक धीरज सिंह ने क्लोजिंग सेरेमनी में इस फेस्टिवल को नई प्रतिभाओं का फेस्टिवल कहा।
- बता दें कि यह प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर 2026 को गोवा में शुरू हुआ था।
विस्तार
गोवा में आयोजित हुए 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आज 28 नवंबर को समापन हो गया। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NFDC) के मैनेजिंग डायरेक्टर धीरज सिंह ने शनिवार को क्लोजिंग सेरेमनी में इफ्फी 2026 को 'नए कलाकारों का महोत्सव' बताया। उन्होंने कहा कि यह फेस्टिवल नए फिल्ममेकर्स, युवा कलाकारों और स्टूडेंट्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है।
नए प्रतिभाओं को मौका मिलना खास बात
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, IFFI 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान रेड कार्पेट पर बोलते हुए धीरज सिंह ने कहा कि फेस्टिवल में नए लोगों पर खास जोर दिया गया। यहां कई नई प्रतिभाओं को अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। उन्होंने आगे कहा, 'यह समय खास था. क्योंकि यह डेब्यू का फेस्टिवल था। कई नए लोगों ने यहां अपनी शुरुआत की और हमारे नए कलाकारों को काफी मौके मिले। जिस तरह से स्टूडेंट्स और नए लोगों ने हिस्सा लिया, वह अपने आप में एक नया अनुभव था'।
'गोवा को पहचान दिलाने की खास कोशिशें की गईं'
NFDC के प्रबंध निदेशक ने साल 2004 में फेस्टिवल के गोवा में शिफ्ट होने के बाद से कोंकणी सिनेमा, गोवा की फिल्मों और स्थानीय कहानियों को प्रमोट करने में IFFI की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस एडिशन के दौरान गोवा को उसकी सही पहचान दिलाने के लिए खास कोशिशें की गईं। तटीय राज्य के फिल्ममेकर्स ने इसमें पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया।