कितना हुआ वर्ल्डवाइड कलेक्शन?

फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' ने पहले दिन ओवरसीज 3.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 8.45 करोड़ रुपये हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का बजट 60 से 70 करोड़ रुपये के बीच है।

स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी के अलावा अनुपम खेर, स्वानंद किरकिरे, सीमा पाहवा, सुप्रिया पाठक, सौम्या टंडन, सुरभि तिवारी, कृष राव, अशनूर कौर और श्रुति सेठ जैसे कई चर्चित सितारे भी हैं।