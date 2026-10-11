बिग बॉस 20: सलमान खान शो में वाइल्ड कार्ड से हुई पहली एंट्री, आज ये सेलेब हो सकता है शामिल

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विज्ञापन सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है। यह कोई और नहीं बल्कि टीवी अभिनेता मनीष गोयल हैं। इस बार के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में मनीष बिग बॉस के घर में आए। वह अपने साथ नए ट्विस्ट और ड्रामा लेकर आए।

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प्रतियोगियों के बारे में दी राय

मनीष स्टेज पर सलमान से मिले, जहां दोनों ने घर वालों के साथ एक मजाक किया। उन्होंने घर वालों को यकीन दिलाया कि अभिनेता अपने किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट को प्रमोट करने आए हैं। उनकी एंट्री से उन्हें प्रतियोगियों के बारे में अपनी पहली राय बताने का मौका भी मिला।



घर वालों के बारे में बात करते हुए, मनीष ने माही विज को 'कैलकुलेटिव' (सोच-समझकर चलने वाली) बताया। हालांकि, अभिनेत्री उन्हें देखकर उत्साहित दिखीं। दोनों एक-दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं।

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आज हो सकती है नई एंट्री

शो में मनीष की एंट्री ही एक ट्विस्ट नहीं है, जो इस सीजन के लिए प्लान किया गया है। उम्मीद है कि मेकर्स रविवार के एपिसोड में एक और कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। हालांकि, नए कंटेस्टेंट को अभी तक आधिकारिक तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। हालिया प्रोमो से अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर नकुल ढुल, जिन्हें 'मिट्ठू डॉन' के नाम से जाना जाता है, घर में एंट्री कर सकते हैं।

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क्यों विवादों में आए थे नकुल?

हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नकुल हाल ही में विवादों में घिर गए थे, जब महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उनके वीडियो वायरल हुए थे। वीडियो में उन्हें महिलाओं को 'निचली श्रेणी का जेंडर' कहते हुए सुना गया था।