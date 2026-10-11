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Hindi News ›   Entertainment ›   Television ›   Manish Goel enters as first wild card contestant in Bigg Boss 20 Salman Khan hints at another entry

बिग बॉस 20: सलमान खान शो में वाइल्ड कार्ड से हुई पहली एंट्री, आज ये सेलेब हो सकता है शामिल

Sun, 11 Oct 2026 11:42 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 11 Oct 2026 11:42 AM IST
सार

Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' के इस बार के 'वीकएंड का वार' में एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। इस प्रतिभागी को दूसरे प्रतिभागियों के बारे में अपनी राय बताने का मौका मिला है।
 

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Manish Goel enters as first wild card contestant in Bigg Boss 20 Salman Khan hints at another entry
बिग बॉस 20 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है। यह कोई और नहीं बल्कि टीवी अभिनेता मनीष गोयल हैं। इस बार के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में मनीष बिग बॉस के घर में आए। वह अपने साथ नए ट्विस्ट और ड्रामा लेकर आए।
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Manish Goel enters as first wild card contestant in Bigg Boss 20 Salman Khan hints at another entry
मनीष गोयल - फोटो : इंस्टाग्राम@jiohotstarreality
प्रतियोगियों के बारे में दी राय
मनीष स्टेज पर सलमान से मिले, जहां दोनों ने घर वालों के साथ एक मजाक किया। उन्होंने घर वालों को यकीन दिलाया कि अभिनेता अपने किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट को प्रमोट करने आए हैं। उनकी एंट्री से उन्हें प्रतियोगियों के बारे में अपनी पहली राय बताने का मौका भी मिला।

घर वालों के बारे में बात करते हुए, मनीष ने माही विज को 'कैलकुलेटिव' (सोच-समझकर चलने वाली) बताया। हालांकि, अभिनेत्री उन्हें देखकर उत्साहित दिखीं। दोनों एक-दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं।
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Manish Goel enters as first wild card contestant in Bigg Boss 20 Salman Khan hints at another entry
नकुल ढुल - फोटो : इंस्टाग्राम
आज हो सकती है नई एंट्री
शो में मनीष की एंट्री ही एक ट्विस्ट नहीं है, जो इस सीजन के लिए प्लान किया गया है। उम्मीद है कि मेकर्स रविवार के एपिसोड में एक और कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। हालांकि, नए कंटेस्टेंट को अभी तक आधिकारिक तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। हालिया प्रोमो से अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर नकुल ढुल, जिन्हें 'मिट्ठू डॉन' के नाम से जाना जाता है, घर में एंट्री कर सकते हैं।
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क्यों विवादों में आए थे नकुल?
हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नकुल हाल ही में विवादों में घिर गए थे, जब महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उनके वीडियो वायरल हुए थे। वीडियो में उन्हें महिलाओं को 'निचली श्रेणी का जेंडर' कहते हुए सुना गया था।

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बिग बॉस 20 - फोटो : यूट्यूब
मनीष गोयल के बारे में जानकारी
  • मनीष गोयल भारतीय टेलीविजन का एक जाना-माना चेहरा हैं और कई वर्षों से कई लोकप्रिय शो में नजर आ चुके हैं।
  • उनके शो में 'अनुपमा', 'कहानी घर घर की', 'कसौटी जिंदगी की', 'देवी', 'आयुष्मान भव' और 'हमारी वाली गुड न्यूज' शामिल हैं।
  • यह अभिनेता कई रियलिटी शो में भी नजर आ चुके हैं।
  • उन्होंने अपनी पत्नी पूनम नरूला के साथ सेलिब्रिटी डांस कॉम्पिटिशन 'नच बलिए' के पहले सीजन में हिस्सा लिया था।
  • मनीष शो 'जरा नचके दिखा', 'से शावा शावा' और 'उस्तादों का उस्ताद' में नजर आए।
  • 2013 में, उन्होंने सेलिब्रिटी कुकिंग रियलिटी शो 'वेलकम- बाजी मेहमान नवाजी की' जीता।
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