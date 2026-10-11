बॉक्स ऑफिस: 300 करोड़ पार हुई 'दृश्यम 3', 'हनुमान अंश' की कमाई में फिर चमत्कारी उछाल? जानें सभी फिल्मों का हाल





'द वन' गिन रही आखिरी सांसें?

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' वीकएंड होने के बावजूद अब काफी सुस्त कमाई कर रही है। फिल्म 25 सितंबर को रिलीज हई थी और इसे सिनेमाघरों में सजे 17 दिन हो गए हैं। आज रविवार को इसने 85 लाख की कमाई की है। इसके साथ इसका टोटल कलेक्शन 68.20 करोड़ हो गया है।

इन दिनों 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। एक बार फिर 'हनुमान अंश' की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं 'द वन' अब आखिरी सांसें गिनती दिख रही है। जानिए आज इन सभी फल्मों ने कितना कलेक्शन किया है।