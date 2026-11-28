सलमान ने कनिका की लगा दी क्लास

सलमान खान ने कनिका को लेकर सख्त रुख दिखाया और उनकी क्लास लगा दी। दरअसल, सलमान ने कनिका को बीच में टोकने पर बुरी तरह घूरा। कनिका से पूछा कि 'आपके पास काजी से बहस करने के अलावा और गुल्लू के साथ बैठकर घरवालों की बुराई करने के अलावा कोई और काम है? आप गुल्लू और लव के साथ कितना नॉन वेज बातें करती हैं पर काजी जरा सा कुछ कहे तो आपको वो गलत लगता है'।

सलमान ने आगे कहा, 'आप घर में जो चाहे करो। पर इस तरफ मत आओ। मेरे ऊपर तंज मत कसो। मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास दिमाग होता तो आप इसको सकारात्मक रूप से लेते पर आपके पास कॉमन सेंस नहीं हैं'।