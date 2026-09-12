सिंटा विवाद: क्यों रुकीं वेलफेयर गतिविधियां? पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे ने लगाए उपासना सिंह पर आरोप

सीपी ठाकुर बोले- 'विवाद फंड के कथित गलत इस्तेमाल के बारे में नहीं'

इस बीच वाइस प्रेसिडेंट सीपी ठाकुर ने कहा कि यह विवाद फंड के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर नहीं है। उन्होंने कहा कि मतभेद CINTAA के फंड को CAWT में ट्रांसफर करने के प्रस्ताव और कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करने जैसे मामलों को लेकर हुए थे। ठाकुर ने बताया कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज की मंजूरी जरूरी थी।



वाइस प्रेसिडेंट ने आगे कहा, 'साइन करने का अधिकार दीपक पाराशर, उपासना और पूनम के पास है। उनके या दीपक के हस्ताक्षर के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए मामला फंड का नहीं है। CAWT चाहता था कि CINTAA के सदस्यों का फंड उन्हें दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इंटीरियर और उद्घाटन पर पैसे खर्च किए थे। दो लोगों ने इसका विरोध किया, जिससे वे नाराज हो गए। इन सभी समस्याओं की यही वजह है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे वकील पीरजादा ने आज इस मामले में लड़ाई लड़ी और हमें आदेश मिला है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव होने दिए जाएं और परिणाम घोषित किया जाए'।



सीपी ठाकुर ने आखिर में कहा कि 26 अक्टूबर 2026 को सिटी सिविल कोर्ट यह फैसला करेगा कि FWICE को CINTAA के चुनाव कराने का अधिकार है या नहीं। फैसला आने के बाद ही नई समिति अपनी जगह ले सकेगी। अगर फैसला उनके पक्ष में आता है, तो उन्हें अपने पद खाली करने होंगे।