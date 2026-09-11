कटरीना कैफ: अभिनेत्री के डांस को कोरियोग्राफर ने बताया था जीरो, फराह खान ने किया बचाव; जानिए पूरा मामला

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विज्ञापन बॉलीवुड में बेहतरीन डांसर्स में से एक मानी जाने वाली अभिनेत्री कटरीना कैफ ने वर्षों से न सिर्फ अपनी अदाकारी से दर्शकों को प्रभावित किया है, बल्कि अपने डांस से उनका दिल जीता है। वह 'शीला की जवानी', 'काला चश्मा' और 'चिकनी चमेली' जैसे गानों में अपने शानदार डांस मूव्स के लिए मशहूर हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में कोरियोग्राफर बॉस्को ने उस घटना को याद किया जब एक दूसरे कोरियोग्राफर ने कैटरीना को जीरो डांसर कहा था।

क्या कोरियोग्राफर ने कटरीना की बेइज्जती की?

बॉलीवुड कोरियोग्राफर बॉस्को और सीजर ने फराह खान के साथ अपना पहला पॉडकास्ट एपिसोड यूट्यूब पर शेयर किया। वे कैटरीना के डांस में समय के साथ आए सुधार पर चर्चा कर रहे थे। इस बीच बॉस्को ने बताया कि शुरुआत में जब कैटरीना ने अपना करियर शुरू किया था, तो एक कोरियोग्राफर ने उन्हें बुरी तरह बेइज्जत किया था।

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फराह ने की कटरीना की तारीफ

बॉस्को ने कहा, 'उनके (कटरीना) साथ भी कई ऐसी घटनाएं हुईं जहां उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन एक कोरियोग्राफर ने कैटरीना से कहा, 'तुम डांस में जीरो हो, इसलिए तुम्हें यह छोड़ देना चाहिए'। यह सुनकर फराह हैरान रह गईं और कहा, 'बेचारी, वह जीरो तो नहीं रही होगी, शायद 4 या 5 रही होगी, लेकिन 'शीला की जवानी' के बाद वह 9 या 10 हो गई। उसके बाद 'चिकनी चमेली' और 'काला चश्मा' आए।' डोंट बी शाई: रिलीज हुआ आलिया भट्ट की फिल्म का ट्रेलर, अभिनेत्री ने खुद बताया फिल्म में क्या होंगी खास बातें बॉस्को ने कहा, 'उनके (कटरीना) साथ भी कई ऐसी घटनाएं हुईं जहां उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन एक कोरियोग्राफर ने कैटरीना से कहा, 'तुम डांस में जीरो हो, इसलिए तुम्हें यह छोड़ देना चाहिए'। यह सुनकर फराह हैरान रह गईं और कहा, 'बेचारी, वह जीरो तो नहीं रही होगी, शायद 4 या 5 रही होगी, लेकिन 'शीला की जवानी' के बाद वह 9 या 10 हो गई। उसके बाद 'चिकनी चमेली' और 'काला चश्मा' आए।'

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बॉस्को और सीजर ने किया कटरीना के साथ काम

बॉस्को और सीजर फराह की बात से सहमत थे और उन्होंने 'शीला की जवानी' में कैटरीना के शानदार परफॉर्मेंस को माना। इस कोरियोग्राफर जोड़ी ने पहले 'रेस' फिल्म के गाने 'टच मी' में कैटरीना के साथ काम किया था।

अपने डांस को लेकर क्या बोलीं कटरीना?

कैटरीना ने एक बार बॉलीवुड बबल के साथ बातचीत में बताया था कि उनसे कहा गया था कि वह डांस नहीं कर सकतीं। इस आलोचना ने उनके आत्मविश्वास पर इतना बुरा असर डाला कि उन्हें लगने लगा कि वह कभी अच्छी डांसर नहीं बन पाएंगी। कैटरीना के अनुसार, बॉस्को ने उन्हें यह भरोसा दिलाकर उनका नजरिया बदलने में मदद की कि वह एक अच्छी डांसर हैं और उन्हें बस खुद पर काम करने की जरूरत है। उनके प्रोत्साहन से उन्हें आखिरकार आत्मविश्वास मिला और उन्होंने अपने स्किल्स में सुधार किया।