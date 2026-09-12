बिग बॉस 20: काजी तौकीर ने अरिजीत सिंह को हराकर जीता था 'फेम गुरुकुल'; 21 साल बाद बोले- 'तब अच्छा नहीं गाता था'

काजी ने सिंगिंग से घरवालों का जीता दिल

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में सभी प्रतिभागी लीगेसी रूम में बैठे थे। इस दौरान काजी तौकीर ने अपनी गायिकी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। काजी ने 'ओ मेरे दिल के चैन...' गाना गाया। इसके बाद सभी घरवालों ने उनकी जमकर तारीफ की। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा, 'आपकी इसी प्रतिभा की वजह से पूरे देश ने फेम गुरुकुल के दिनों में आपको वोट दिए थे'।

