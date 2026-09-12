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Hindi News ›   Entertainment ›   Bigg Boss 20 Singer Qazi Touqeer admits he did not sing well when he won Fame Gurukul defeated Arijit Singh

बिग बॉस 20: काजी तौकीर ने अरिजीत सिंह को हराकर जीता था 'फेम गुरुकुल'; 21 साल बाद बोले- 'तब अच्छा नहीं गाता था'

Sat, 12 Sep 2026 11:01 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sat, 12 Sep 2026 11:01 AM IST
सार

Bigg Boss 20: काजी तौकीर इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में नजर आ रहे हैं। अपनी गायिकी से उन्होंने प्रतिभागियों का दिल जीत लिया। इस दौरान उन्होंने 'फेम गुरुकुल' में अपनी जीत को याद करते हुए अपनी सिंगिंग में कमी निकाली।

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Bigg Boss 20 Singer Qazi Touqeer admits he did not sing well when he won Fame Gurukul defeated Arijit Singh
अरिजीत सिंह-काजी तौकीर - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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21 साल पहले काजी तौकीर ने 'फेम गुरुकुल' जीता था। साल 2005 में काजी तौकीर ने लोकप्रिय सिंगर अरिजीत सिंह को हराकर इस शो की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। इन दिनों काजी तौकीर बिग बॉस 20 में नजर आ रहे हैं और यहां आकर उन्होंने अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई है। हालिया एपिसोड में वे 'फेम गुरुकुल' जीतने के 21 साल बाद अपनी सिंगिंग में कमी निकालते दिखे।

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काजी ने सिंगिंग से घरवालों का जीता दिल
रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में सभी प्रतिभागी लीगेसी रूम में बैठे थे। इस दौरान काजी तौकीर ने अपनी गायिकी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। काजी ने 'ओ मेरे दिल के चैन...' गाना गाया। इसके बाद सभी घरवालों ने उनकी जमकर तारीफ की। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने कहा, 'आपकी इसी प्रतिभा की वजह से पूरे देश ने फेम गुरुकुल के दिनों में आपको वोट दिए थे'।
 

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'फेम गुरुकुल' की जीत पर काजी क्या बोले?
घर वालों से मिली तारीफ पर काजी तौकीर गदगद हो गए। उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया। मगर 'फेम गुरुकुल' के 21 साल बाद उन्होंने अपनी तब की गायिकी प्रतिभा पर भी टिप्पणी कर डाली। उन्होंने अपनी सिंगिंग में कमी निकाली। काजी तौकीर ने कहा, 'लेकिन, मैं अच्छा नहीं गाता था उस टाइम'।

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