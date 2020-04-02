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अजय देवगन का जन्मदिन और पीएम केयर्स फंड में कंगना रनौत ने दी सहायता राशि, पांच खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 02 Apr 2020 06:40 AM IST
Bollywood
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Bollywood - फोटो : Social Media
जिगर, दिलवाले, सुहाग, हम दिल दे चुके सनम, गंगाजल, युवा, गोलमाल और तानाजी जैसी फिल्मों  से अभिनय का लोहा मनवा चुके अभिनेता अजय देवगन का आज जन्मदिन है। अजय देवगन ने अपने करियर की शुरुआत साल 1991 में फिल्म फूल और कांटे से की थी। साल 1999 में अजय ने काजोल से शादी रचा ली थी। 

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