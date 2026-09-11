घमासान: प्रतीक गांधी नहीं शाहरुख थे तिग्मांशु धूलिया की पहली पसंद; जानें किंग खान ने क्यों किया फिल्म से इंकार

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शाहरुख को ऑफर हुआ था कौन सा किरदार?

एक इंटरव्यू में तिग्मांशु ने बताया कि 'घमासान' की स्क्रिप्ट पूरी होने के तुरंत बाद उन्होंने शाहरुख को इसकी कहानी सुनाई थी। उन्होंने शाहरुख को उस पुलिसवाले का रोल ऑफर किया था जिसे बाद में प्रतीक गांधी ने निभाया। विज्ञापन

किंग खान के साथ हुई अपनी बातचीत को याद करते हुए निर्देशक ने कहा, 'जब मैंने इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी, तो मैं सबसे पहले शाहरुख खान के पास उस रोल के लिए गया जो प्रतीक गांधी निभा रहे हैं। उन्होंने कहानी सुनी और मुझसे कहा कि यार तिशु मैं इस तरह की रियलिस्टिक फिल्में नहीं करता हूं यार।' विज्ञापन विज्ञापन

तिग्मांशु ने आगे कहा- 'बाकी मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, शाहरुख का दिल तो फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। साथ ही हम 'दिल से' के दिनों से एक-दूसरे को जानते हैं और 'जीरो' फिल्म में मैंने उनके पिता का रोल भी किया था।' एक इंटरव्यू में तिग्मांशु ने बताया कि 'घमासान' की स्क्रिप्ट पूरी होने के तुरंत बाद उन्होंने शाहरुख को इसकी कहानी सुनाई थी। उन्होंने शाहरुख को उस पुलिसवाले का रोल ऑफर किया था जिसे बाद में प्रतीक गांधी ने निभाया।किंग खान के साथ हुई अपनी बातचीत को याद करते हुए निर्देशक ने कहा, 'जब मैंने इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी, तो मैं सबसे पहले शाहरुख खान के पास उस रोल के लिए गया जो प्रतीक गांधी निभा रहे हैं। उन्होंने कहानी सुनी और मुझसे कहा कि यार तिशु मैं इस तरह की रियलिस्टिक फिल्में नहीं करता हूं यार।'तिग्मांशु ने आगे कहा- 'बाकी मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, शाहरुख का दिल तो फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। साथ ही हम 'दिल से' के दिनों से एक-दूसरे को जानते हैं और 'जीरो' फिल्म में मैंने उनके पिता का रोल भी किया था।'

फिल्म 'घमासान' को दर्शकों और क्रिटिक्स के बीच ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला है। कुछ दिनों पहले ही इसके निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें फिल्म से जुड़ी काफी बातें साझा कीं। तिग्मांशु ने यह भी बताया कि उन्होंने सबसे पहले 'घमासान' की कहानी शाहरुख खान को सुनाई थी, लेकिन किंग खान ने फिल्म करने से इंकार कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बॉलीवुड के 'बादशाह' ने ऐसा क्यों किया?