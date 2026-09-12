बॉक्स ऑफिस: शनिवार को भी 'हनुमान अंश’ ही आगे, 'मिर्जापुर- द मूवी' और 'हैवान' को दे रही कड़ी टक्कर; जानें कमाई

फिल्म 'हनुमान अंश' रिलीज के 37 दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं 'मिर्जापुर द मूवी' ने भी सिनेमाघरों में अपना भौकाल मचा रखा है। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस को लीड कर रही हैं। इस बीच जानिए इन फिल्मों की शनिवार की कमाई।