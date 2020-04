पिता की मौत के बाद कपिल शर्मा को करना पड़ा था पीसीओ पर काम, जन्मदिन पर जानिए कॉमेडी के बादशाह की अनसुनी बातें

{"_id":"5e8537c68ebc3e7690291fe4","slug":"comedy-king-kapil-sharma-birtday-special-know-his-untold-facts-facts-of-his-life","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u093f\u0924\u093e \u0915\u0940 \u092e\u094c\u0924 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0915\u092a\u093f\u0932 \u0936\u0930\u094d\u092e\u093e \u0915\u094b \u0915\u0930\u0928\u093e \u092a\u0921\u093c\u093e \u0925\u093e \u092a\u0940\u0938\u0940\u0913 \u092a\u0930 \u0915\u093e\u092e, \u091c\u0928\u094d\u092e\u0926\u093f\u0928 \u092a\u0930 \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0915\u0949\u092e\u0947\u0921\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926\u0936\u093e\u0939 \u0915\u0940 \u0905\u0928\u0938\u0941\u0928\u0940 \u092c\u093e\u0924\u0947\u0902","category":{"title":"Television","title_hn":"\u091b\u094b\u091f\u093e \u092a\u0930\u094d\u0926\u093e","slug":"television"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 02 Apr 2020 06:24 AM IST

1 of 5

अंग्रेजी में एक कहावत है 'Laughter is the Best Medicine' मतलब हंसी सबसे अच्छी दवा है। लेकिन ये दवा दुनिया की सबसे महंगी दवा है। भागदौड़ की इस जिंदगी में आदमी के पास बहुत परेशानियां हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ वक्त के लिए वो सबकुछ भूलकर खुलकर हंस सके। हिंदी दर्शकों की इस कमी को कॉमेडियन कपिल शर्मा ने पूरा किया। वो जब टीवी पर अपना शो लेकर आए तो लोगों का शनिवार, रविवार हंसते-हंसते बीतने लगा। बहुत मुश्किल होता है किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाना, कपिल शर्मा ने ये काम बखूबी किया। अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। खुद पीएम मोदी ने भी उनकी इस खासियत की तारीफ की थी। कपिल का शो बॉलीवुड स्टार्स के लिए तो एक ऐसा मंदिर हो गया जिसके आगे सिर झुकाकर ही जाना पड़ता है। कपिल को कॉमेडी का किंग कहा जाता है। लेकिन यहां तक का सफर उन्होंने इतनी आसानी से तय नहीं किया। एक पीसीओ पर काम करने वाला लड़का कैसे बना कॉमेडी का सरताज, कपिल के जन्मदिन जानिए उनकी जिंदगी की ये 10 अनसुनी कहानियां...