ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: चार राज्यों से जारी हुए बर्निंग बस के कागजात; मानक से 30 सेमी ज्यादा ऊंची मिली

1 of 3 ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड - फोटो : अमर उजाला







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हादसे का शिकार हुई बस के कागजात अलग-अलग राज्यों से तैयार कराए गए थे। बस का संचालन राज कल्पना ट्रैवल करती थी जिसका कार्यालय मध्य प्रदेश में है। जबकि बस बिहार के मधुबनी जिले में पंजीकृत है।



इसका फिटनेस प्रमाणपत्र राजस्थान से जारी किया गया है। वहीं प्रदूषण प्रमाणपत्र हरियाणा से जारी हुआ है। बस नई दिल्ली स्थित कश्मीरी गेट बस डिपो से महोबा के बीच चलती थी, इसके पास ऑल इंडिया परमिट था। अलग-अलग राज्यों से जुड़े दस्तावेज मिलने के बाद अब यह जांच का विषय है कि बस का वास्तविक संचालक कौन था। अलग-अलग राज्यों में दस्तावेज किस आधार पर जारी किए गए। इसकी जांच भी शुरू हो गई है।

2 of 3 यमुना एक्सप्रेसवे पर जली बस - फोटो : IANS

मानक से 30 सेमी ज्यादा ऊंची मिली स्लीपर बस

हादसे के बाद परिवहन विभाग की तकनीकी जांच में बस की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक पाई गई हैं। बस की ऊंचाई 4.1 मीटर मिली जबकि मानक के अनुसार इसकी अधिकतम ऊंचाई 3.8 मीटर होनी चाहिए। बस तय सीमा से करीब 30 सेंटीमीटर अधिक ऊंची थी। पुलिस का कहना है कि बस की तकनीकी स्थिति समेत अन्य बिंदुओं की भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बस के दस्तावेज और उसके संचालन से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

3 of 3 ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग - फोटो : अमर उजाला