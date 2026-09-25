ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: चार राज्यों से जारी हुए बर्निंग बस के कागजात; मानक से 30 सेमी ज्यादा ऊंची मिली

हादसे का शिकार हुई बस के कागजात अलग-अलग राज्यों से तैयार कराए गए थे। बस का संचालन राज कल्पना ट्रैवल करती थी जिसका कार्यालय मध्य प्रदेश में है। जबकि बस बिहार के मधुबनी जिले में पंजीकृत है।
इसका फिटनेस प्रमाणपत्र राजस्थान से जारी किया गया है। वहीं प्रदूषण प्रमाणपत्र हरियाणा से जारी हुआ है। बस नई दिल्ली स्थित कश्मीरी गेट बस डिपो से महोबा के बीच चलती थी, इसके पास ऑल इंडिया परमिट था। अलग-अलग राज्यों से जुड़े दस्तावेज मिलने के बाद अब यह जांच का विषय है कि बस का वास्तविक संचालक कौन था। अलग-अलग राज्यों में दस्तावेज किस आधार पर जारी किए गए। इसकी जांच भी शुरू हो गई है।
2 of 3
यमुना एक्सप्रेसवे पर जली बस
- फोटो : IANS
मानक से 30 सेमी ज्यादा ऊंची मिली स्लीपर बस
हादसे के बाद परिवहन विभाग की तकनीकी जांच में बस की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक पाई गई हैं। बस की ऊंचाई 4.1 मीटर मिली जबकि मानक के अनुसार इसकी अधिकतम ऊंचाई 3.8 मीटर होनी चाहिए। बस तय सीमा से करीब 30 सेंटीमीटर अधिक ऊंची थी। पुलिस का कहना है कि बस की तकनीकी स्थिति समेत अन्य बिंदुओं की भी जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बस के दस्तावेज और उसके संचालन से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
3 of 3
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा: यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग
- फोटो : अमर उजाला
पुलिस 10 मिनट में पहुंची और 20 एंबुलेंस भेजी गई
हादसे के समय घटनास्थल से करीब 300 मीटर पहले पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी मौजूद थी। सूचना मिलते ही करीब 10 मिनट में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब 45 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। राहत और बचाव अभियान करीब दो घंटे चला। ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर तैनात करीब 20 एंबुलेंस को मौके पर भेजे गए। घायलों को ग्रेटर नोएडा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया।