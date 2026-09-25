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ग्रेनो की बर्निंग बस: डीएनए जांच से होगी तीन शवों की पहचान, 10 मिनट में पहुंची थी पुलिस, पढ़ें कब क्या हुआ

Fri, 25 Sep 2026 09:24 AM IST
Akash Dubey माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Akash Dubey Updated Fri, 25 Sep 2026 09:24 AM IST
सार

यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती एसी बस में आग लगने से नौ यात्रियों की मौत हो गई और 20 घायल हुए। चालक की लापरवाही सामने आई, जिसने शिकायतें अनसुनी कीं। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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Greater Noida burning bus DNA testing to identify three bodies
ग्रेटर नोएडा में जली बस - फोटो : अमर उजाला

यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती एसी स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्री जिंदा जल गए और 20 यात्री घायल हो गए। मृतकों में तीन पुरुष व तीन महिलाएं हैं। तीन की पहचान नहीं हुई है। हादसे में चालक की भारी लापरवाही सामने आई है। यात्रियों ने जलने की बदबू आने और आग लगी होने की शिकायत की थी, पर चालक हंसते हुए बीड़ी पीते रहे। धमकाते हुए कहा, मरना है तो मरो, बस नहीं रोकेंगे। बुधवार रात 11:30 बजे दिल्ली से महोबा जा रही बस जेवर एयरपोर्ट से 500 मीटर आगे निकलते ही हादसे की शिकार हो गई। उसमें 30-35 यात्री सवार थे। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर चालक पवन व विनोद, परिचालक योगेश को गिरफ्तार किया है। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में एसी में स्पार्क से आग लगने की आशंका है।

Greater Noida burning bus DNA testing to identify three bodies
जांच के लिए पहुंची एआरटीओ की टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कब क्या हुआ
बुधवार रात

09:00 बजे 
दिल्ली के कश्मीरी गेट से राज कल्पना ट्रेवल्स की बस संख्या BR32PA8647 महोबा के लिए निकली

Greater Noida burning bus DNA testing to identify three bodies
यमुना एक्सप्रेसवे पर जली बस - फोटो : IANS

11:30 बजे
बस नोएडा से आगरा जाने वाले मार्ग यमुना एक्सप्रेसवे के 33 किमी के पास पहुंची

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Greater Noida burning bus DNA testing to identify three bodies
यमुना एक्सप्रेसवे पर जली बस - फोटो : IANS

11:35 बजे 
यात्रियों को ड्राइवर केबिन की ओर से बदबू महसूस हुई।

11:40 बजे 
यात्रियों यात्रियों को ड्राइवर वाली सीट के पास आग की तेज लपटें दिखाई दीं।

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यमुना एक्सप्रेसवे पर जली बस - फोटो : IANS

11:42 बजे 
बस के अंदर धुआं भरने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई।

11:43 बजे
चालक बस को रोककर मौके से भाग गया। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे।

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