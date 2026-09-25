यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती एसी स्लीपर बस में आग लगने से नौ यात्री जिंदा जल गए और 20 यात्री घायल हो गए। मृतकों में तीन पुरुष व तीन महिलाएं हैं। तीन की पहचान नहीं हुई है। हादसे में चालक की भारी लापरवाही सामने आई है। यात्रियों ने जलने की बदबू आने और आग लगी होने की शिकायत की थी, पर चालक हंसते हुए बीड़ी पीते रहे। धमकाते हुए कहा, मरना है तो मरो, बस नहीं रोकेंगे। बुधवार रात 11:30 बजे दिल्ली से महोबा जा रही बस जेवर एयरपोर्ट से 500 मीटर आगे निकलते ही हादसे की शिकार हो गई। उसमें 30-35 यात्री सवार थे। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर चालक पवन व विनोद, परिचालक योगेश को गिरफ्तार किया है। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में एसी में स्पार्क से आग लगने की आशंका है।
ग्रेनो की बर्निंग बस: डीएनए जांच से होगी तीन शवों की पहचान, 10 मिनट में पहुंची थी पुलिस, पढ़ें कब क्या हुआ
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Akash Dubey Updated Fri, 25 Sep 2026 09:24 AM IST
सार
यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती एसी बस में आग लगने से नौ यात्रियों की मौत हो गई और 20 घायल हुए। चालक की लापरवाही सामने आई, जिसने शिकायतें अनसुनी कीं। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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