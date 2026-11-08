1 of 9 पुलिस चौकी में धमाके के बाद जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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स्कूटी में पेट्रोल खत्म होने पर वह उसे एलिवेटेड रोड पर लॉक करके चला गया था। उधर, चौकी पर धमाके की जिम्मेदारी तहरीक उल मुजाहिदीन हिंदुस्तान की ओर से लिए जाने के बाद आईबी, रॉ और एनआईए समेत कई केंद्रीय एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी पर हुए धमाके के बाद पुलिस को कुछ दूरी पर मिली संदिग्ध स्कूटी का कनेक्शन गर्लफ्रेंड से मिलने आए युवक से जुड़ा निकला। दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद आया था।

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चौकी पर धमाके के बाद घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्कूटी मिलने पर पुलिस ने उसे संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की थी। स्कूटी के मालिक का पता लगाकर उससे पूछताछ की गई तो पूरा मामला सामने आया। युवक ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद आया था।





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जांच में स्कूटी का धमाके की घटना से कोई संबंध नहीं इसी दौरान स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद उसने उसे एलिवेटेड रोड पर लॉक कर दिया और वहां से चला गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच में स्कूटी का धमाके की घटना से कोई संबंध नहीं मिला है।

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4 of 9 घटना के बाद जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वहीं, चौकी पर हुए धमाके की जिम्मेदारी तहरीक उल मुजाहिदीन हिंदुस्तान नाम के संगठन की ओर से लिए जाने के बाद केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हैं। आईबी, रॉ और एनआईए समेत कई एजेंसियां धमाके के पीछे की साजिश, संगठन की ओर से किए गए दावे और संभावित कनेक्शन की जांच कर रही हैं।

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5 of 9 पुलिस चौकी में धमाके के बाद घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी