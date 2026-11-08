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पुलिस चौकी धमाका: स्कूटी का ब्लास्ट से कोई संबंध नहीं, गर्लफ्रेंड से मिलने आए युवक ने इसलिए एलिवेटेड पर छोड़ी

Sun, 08 Nov 2026 10:00 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 08 Nov 2026 10:00 PM IST
सार

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए ब्लास्ट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। चौकी धमाके के बाद मिली स्कूटी दिल्ली के युवक की निकली। युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। पेट्रोल खत्म होने पर युवक ने स्कूटी को एलिवेटिड पर लॉक लगाकर छोड़ दिया था।

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Ghaziabad Police Chowki Blast: Suspicious Scooter Unrelated, Man Had Come to Meet Girlfriend
पुलिस चौकी में धमाके के बाद जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी पर हुए धमाके के बाद पुलिस को कुछ दूरी पर मिली संदिग्ध स्कूटी का कनेक्शन गर्लफ्रेंड से मिलने आए युवक से जुड़ा निकला। दिल्ली के जाफराबाद का रहने वाला युवक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद आया था। 


स्कूटी में पेट्रोल खत्म होने पर वह उसे एलिवेटेड रोड पर लॉक करके चला गया था। उधर, चौकी पर धमाके की जिम्मेदारी तहरीक उल मुजाहिदीन हिंदुस्तान की ओर से लिए जाने के बाद आईबी, रॉ और एनआईए समेत कई केंद्रीय एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं।
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Ghaziabad Police Chowki Blast: Suspicious Scooter Unrelated, Man Had Come to Meet Girlfriend
पुलिस चौकी में धमाके के बाद जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
चौकी पर धमाके के बाद घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्कूटी मिलने पर पुलिस ने उसे संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की थी। स्कूटी के मालिक का पता लगाकर उससे पूछताछ की गई तो पूरा मामला सामने आया। युवक ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद आया था। 

 
Ghaziabad Police Chowki Blast: Suspicious Scooter Unrelated, Man Had Come to Meet Girlfriend
ghaziabad blast - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जांच में स्कूटी का धमाके की घटना से कोई संबंध नहीं

इसी दौरान स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद उसने उसे एलिवेटेड रोड पर लॉक कर दिया और वहां से चला गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच में स्कूटी का धमाके की घटना से कोई संबंध नहीं मिला है।
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Ghaziabad Police Chowki Blast: Suspicious Scooter Unrelated, Man Had Come to Meet Girlfriend
घटना के बाद जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
वहीं, चौकी पर हुए धमाके की जिम्मेदारी तहरीक उल मुजाहिदीन हिंदुस्तान नाम के संगठन की ओर से लिए जाने के बाद केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हैं। आईबी, रॉ और एनआईए समेत कई एजेंसियां धमाके के पीछे की साजिश, संगठन की ओर से किए गए दावे और संभावित कनेक्शन की जांच कर रही हैं।
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Ghaziabad Police Chowki Blast: Suspicious Scooter Unrelated, Man Had Come to Meet Girlfriend
पुलिस चौकी में धमाके के बाद घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वसुंधरा चौकी में धमाका

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने की वसुंधरा चौकी में शुक्रवार रात करीब 10 बजे हुए धमाके से दो अलग-अलग कमरों में लगी दो खिड़कियां टूट गई, जबकि दीवार में भी दरार आ गई। धमाका इतना तेज था कि चौकी परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान डिलीवरी बॉय झुलस गया। धमाके के बाद तहरीक उल मुजाहिदीन हिंदुस्तान नाम के संगठन की ओर से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने संबंधी वीडियो और लिखित संदेश जारी किया गया था। इसमें संगठन ने चौकी पर हुए धमाके की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि, संगठन के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियां वीडियो और संदेश की सत्यता के साथ ही इन्हें जारी करने वाले अकाउंट और धमाके से इनके संबंध की जांच कर रही हैं।
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