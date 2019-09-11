‘मैं गुहार लगाता रहा, पुलिस दुतकारती रही’ बेबस पिता का दर्द, बोला..ऐसे कैसे बेटी पढ़ाएं, बेटी बचाएं

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faridabad girl murder
- फोटो : अमर उजाला
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faridabad girl murder
- फोटो : अमर उजाला
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मौके पर पुलिस और ग्रामीण
- फोटो : अमर उजाला
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मौके पर पहुंची फोर्स
- फोटो : अमर उजाला
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पीड़ित पिता
- फोटो : अमर उजाला
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पीड़ित पिता को सांत्वना देते हुए विधायक
- फोटो : अमर उजाला