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‘मैं गुहार लगाता रहा, पुलिस दुतकारती रही’ बेबस पिता का दर्द, बोला..ऐसे कैसे बेटी पढ़ाएं, बेटी बचाएं

रणजीत मिश्रा, अमर उजाला, फरीदाबाद, Updated Wed, 11 Sep 2019 10:42 AM IST
faridabad girl murder
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faridabad girl murder - फोटो : अमर उजाला
‘बारह दिनों से जिस बेटी को तलाश करने में दिन-रात एक कर दिया। भूख-प्यास का भी ख्याल नहीं रहा। हमेशा यही सोचता था कि न जाने बेटी किस हालत में होगी। इन बारह दिनों में पुलिस चौकी से लेकर थाने और आला अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर भी लगाए। बेटी को तलाशने को मैं पुलिस से गुहार लगाता रहा और पुलिस उसे दुतकारती रही। 
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