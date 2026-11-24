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इस अवसर पर दर्शन कोली, मनीष, कृष्ण और नीरज कोली ने झलकारी बाई के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वीरांगना के साहस, वीरता और देशभक्ति से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। संवाद

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हथीन। वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर कोली समाज की ओर से शोभायात्रा निकाली गई। इसमें आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। शोभायात्रा में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया और वीरांगना झलकारी बाई को याद किया।