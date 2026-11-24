दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी वरिष्ठ नागरिक को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने ही घर में अपने बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, विशेषकर तब जब पक्षों के बीच संबंध इतने बिगड़ चुके हों कि उनके बीच मुकदमेबाजी शुरू हो। न्यायमूर्ति अमित महाजन की एकल पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए एक 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक के बेटे और बहू को उनकी संपत्ति चार सप्ताह के भीतर खाली करने का आदेश दिया है।

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अदालत मंडल आयुक्त के अपीलीय प्राधिकरण के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 16 तथा दिल्ली माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण नियम, 2009 के नियम 22(3)(4) के तहत दायर याचिका में पारित किया गया था। याचिकाकर्ता को 2022 से प्रतिवादियों के विरुद्ध मुकदमेबाजी करनी पड़ी। 85 वर्ष की आयु में याचिकाकर्ता को अपने ही घर में शांति और गरिमा के साथ रहने के लिए हाईकोर्ट का आश्रय लेना पड़ा।याचिकाकर्ता, एक 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक, ने दावा किया कि वह अपनी स्व-अर्जित संपत्ति का पूर्ण स्वामी है, जिसे उसने 1980 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त किया था और बाद में 2000 में इसे फ्री होल्ड में परिवर्तित करा लिया था। प्रथम प्रतिवादी याचिकाकर्ता का सबसे बड़ा बेटा है और दूसरी प्रतिवादी उसकी पत्नी है। याचिकाकर्ता का मामला था कि 2003 में प्रतिवादियों के विवाह के बाद वे विषय संपत्ति में याचिकाकर्ता के साथ ही रहते रहे।याचिकाकर्ता की पत्नी का 2020 में निधन हो गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता के अनुसार प्रतिवादियों की ओर से उत्पीड़न और बढ़ गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने भरण-पोषण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 4 और 5 तथा दिल्ली नियम, 2009 के नियम 22(3)(1)(i) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष वरिष्ठ नागरिक मामला दायर करते हुए प्रतिवादियों को विषय संपत्ति से बेदखल करने और भरण-पोषण की मांग की।जिला मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप सिद्ध नहीं हुए। पीठ ने कहा कि अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने की मांग करने वाले वरिष्ठ नागरिक के लिए यह दिखाना अनिवार्य नहीं है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। पीठ ने कहा, यह पर्याप्त है कि वह यह दिखाए कि उसकी संपत्ति को संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि वह उसमें शांति और गरिमा के साथ रह सके।