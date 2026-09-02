Delhi NCR News: चेकिंग में ट्रैफिक पुलिस ने चोरी की स्कूटी की बरामद

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नई दिल्ली।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अशोक विहार ट्रैफिक सर्किल की टीम ने चोरी की स्कूटी बरामद की है। पुलिस के अनुसार, टीआई के नेतृत्व में टीम वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान टीम ने सफेद रंग की स्कूटी को जांच के लिए रोका। चालक से स्कूटी के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई कागजात पेश नहीं कर सका। इसके बाद स्कूटी के नंबर की जांच की गई। जांच में स्कूटी के चोरी होने की पुष्टि हुई।