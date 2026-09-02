Delhi NCR News: 500 जवानों ने किया रक्तदान

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नई दिल्ली। सीआईएसएफ और एम्स के सहयोग से महिपालपुर स्थित एनएचसीसी अस्पताल में बुधवार को रक्तदान शिविर लगा। सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीर रंजन ने शिविर का उद्घाटन किया और खुद रक्तदान कर अधिकारियों-जवानों को प्रेरित किया। उनके साथ महानिरीक्षक नवज्योति गोगोई, सोनिया नारंग, विनय काजला समेत 500 जवानों ने रक्तदान किया। इस मौके पर अतिरिक्त महानिदेशक विजय प्रकाश, विनीता ठाकुर, चिकित्सा निदेशक डॉ. शालिनी तिवारी और एम्स की डॉ. पूनम कौशिक व अंजू एएस उपस्थित रहीं। ब्यूरो