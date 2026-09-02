Delhi NCR News: दिल्ली विधानसभा में छात्राओं से संवाद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 09:34 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 09:34 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को महिला नेतृत्व और लोकतांत्रिक भागीदारी पर चर्चा हुई। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्राओं से कहा कि वे नेतृत्व, सवाल पूछने और विचार मजबूती से रखने का आत्मविश्वास विकसित करें। विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका अहम होगी। छात्राओं ने विधानसभा परिसर का भ्रमण किया और 1912 से जुड़ी विधायी यात्रा की जानकारी ली। सदन के कामकाज को समझा। उन्हें एक शताब्दी यात्रा कॉफी टेबल बुक भी भेंट की गई।
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