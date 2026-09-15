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दिल्ली: मालवीय नगर होटल अग्निकांड, हाई कोर्ट ने मालिक की सेहत पर आरएमएल अस्पताल से मांगी रिपोर्ट

Tue, 15 Sep 2026 01:02 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 15 Sep 2026 01:02 PM IST
सार

लोकेश बजाज के हौज रानी स्थित पांच मंजिला होटल में 3 जून को भीषण आग की घटना हुई थी। इस अग्निकांड में 23 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 24 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

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Malviya Nagar hotel fire: Delhi HC seeks report from RML hospital on hotel owner's health
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल से मालवीय नगर के एक होटल के जेल में बंद मालिक की सेहत के बारे में रिपोर्ट मांगी। होटल मालिक लोकेश बजाज की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

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लोकेश बजाज के हौज रानी स्थित पांच मंजिला होटल में 3 जून को भीषण आग की घटना हुई थी। इस अग्निकांड में 23 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 24 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। लोकेश बजाज आग की घटना के मामले में आरोपी है। इससे पहले 3 सितंबर को ट्रायल कोर्ट ने उनकी 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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