दिखने लगा असर: जहरीली हवा का सेहत पर वार, दिल्ली के अस्पताल में हर चौथा मरीज सांस की परेशानी से पीड़ित

1 of 4 प्रदूषित हवा से सबसे अधिक खतरा बुजुर्गों और बच्चों को - फोटो : PTI







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दिल्ली की जहरीली हवा अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगी है। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालात यह हैं कि मेडिसिन ओपीडी में आने वाले हर चार मरीजों में से एक को सांस लेने में परेशानी हो रही है। डॉक्टरों के अनुसार, सामान्य दिनों की तुलना में सांस और दिल से जुड़ी समस्याओं के मरीजों की संख्या में 15 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, बच्चों, अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों को हो रही है। गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल, स्वामी दयानंद, जग प्रवेश चंद्र, राजीव गांधी सुपर स्पेशियालिटी और लाल बहादुर शास्त्री समेत अन्य अस्पताल में भी मरीज इलाज के लिए पहुंचे।



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2 of 4 सुबह सैर करते लोग - फोटो : PTI

बुजुर्ग बंद कर दें सुबह सैर

डॉक्टरों ने बुजुर्गों को फिलहाल सुबह की सैर बंद रखने और प्रदूषण के अधिक स्तर के दौरान घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। जीटीबी अस्पताल के अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रवीण कुमार के अनुसार, प्रदूषण का असर केवल पहले से बीमार लोगों पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि स्वस्थ लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं।

3 of 4 दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण - फोटो : PTI

दिवाली के दौरान 847 मरीज इमरजेंसी में पहुंचे

इसके अलावा, सांस की परेशानी लेकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों का पिछले एक सप्ताह से विशेष रूप से आंकड़ा जुटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह जानकारी एकत्र की जा रही है और महीने के अंत में इसकी रिपोर्ट सौंपी जानी है। अस्पताल में इन दिनों रोजाना करीब 125 मरीज सांस संबंधी परेशानी लेकर पहुंच रहे हैं, जबकि सामान्य दिनों में यह संख्या 80 से 100 के बीच रहती है। वहीं, दिवाली के दौरान अस्पताल की इमरजेंसी में कुल 847 मरीज पहुंचे थे।

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4 of 4 प्रदूषण से परेशान युवक - फोटो : PTI