दिल्ली में पत्थरों से कुचलकर महिला की हत्या: प्लॉट में मिली लाश, मर्डर से पहले हुआ दुष्कर्म? जांच में पुलिस

1 of 4 बुराड़ी में मिला महिला का शव - फोटो : अमर उजाला







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उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक महिला की पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह महिला का खून से लथपथ शव वेस्ट कमल विहार में पंप हाउस के पास एक खाली प्लॉट में मिला है। महिला की उम्र करीब 37 साल है। फिलहाल उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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2 of 4 जांच करती पुलिस टीम - फोटो : अमर उजाला

महिला के शरीर पर पत्थरों से कुचलने के निशान मिले

पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह कमल विहार इलाके में रहने वाले लोगों टहलने के दौरान खाली प्लॉट में महिला का शव पड़ा देखा। महिला के शरीर और आसपास खून फैला हुआ था। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। महिला के शरीर पर पत्थरों से कुचलने के निशान मिले। पुलिस ने आसपास के लोगों ने पूछताछ की। महिला के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई है।

3 of 4 जांच करती पुलिस टीम - फोटो : अमर उजाला

नशे में धुत टहल रही थी

उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि स्थानीय लोगों ने पूछताछ में बताया कि महिला को सोमवार शाम तक इसी इलाके में नशे में धुत होकर टहलते हुए देखा गया था। उन लोगों ने बताया कि महिला इस इलाके की रहने वाली नहीं है। मंगलवार सुबह उसका शव मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि सोमवार शाम से मंगलवार सुबह के बीच महिला के साथ क्या हुआ और वह आखिरी बार किसके साथ देखी गई थी।

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