एक्यूआई डेटा को लेकर 'आप' का गंभीर आरोप: 'दिवाली की रात निगरानी स्टेशन बंद किए गए', रेखा सरकार पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को दिल्ली सरकार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) डेटा में हेरफेर का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिवाली की रात निगरानी स्टेशन बंद किए गए। प्रदूषण हॉटस्पॉट पर पानी छिड़ककर रीडिंग प्रभावित की गई।

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भारद्वाज ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) कार्यालय के बाहर यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले साल भी ऐसे ही उपाय अपनाए गए थे, जिससे पटाखों से होने वाले प्रदूषण को दर्ज होने से रोका जा सके। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया था, जिसने सीएक्यूएम को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। इस साल भी दिवाली की रात दिल्ली सरकार ने एक्यूआई निगरानी स्टेशनों पर डेटा लेना बंद कर दिया। प्रदूषण हॉटस्पॉट पर निगरानी स्टेशनों पर पानी छिड़का जा रहा है। नए एक्यूआई निगरानी स्टेशन हरे-भरे क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं ताकि एक्यूआई कम दिखाया जा सके और लोगों को धोखा दिया जा सके।भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने सीएक्यूएम अध्यक्ष को एक शिकायत लिखी थी। इस शिकायत में उन्होंने इन सभी आरोपों का जिक्र किया था। करीब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सीएक्यूएम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उनकी शिकायत पर कोई जवाब भी नहीं दिया गया है।आप नेता ने आगे आरोप लगाया कि सीएक्यूएम ने पार्टी की ओर से चेयरमैन के साथ बैठक के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया, जबकि अपॉइंटमेंट के लिए एक रिमाइंडर भी भेजा गया था। उन्होंने शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने के लिए आयोग की आलोचना की और कहा कि पार्टी के प्रतिनिधि अधिकारियों से मिलने आए थे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। सीएक्यूएम धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठा है। ऐसे सीएक्यूएम का क्या फायदा? हम यहां धरना देने या हंगामा करने नहीं आए थे। हम सिर्फ उनसे मिलने आए थे, लेकिन उन्होंने गेट बंद कर दिया है।