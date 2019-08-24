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अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी तक, कैसे प्रधानमंत्री के चहेते बने जेटली? 13 बातें

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Sat, 24 Aug 2019 01:22 PM IST
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
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अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
बीजेपी सत्ता में आने से पहले तक राज्यसभा में नेता विपक्ष की हैसियत से सधी दलीलों, पैने तर्कों और शानदार भाषणों से यूपीए सरकार को कई बार तार-तार कर चुके जेटली छात्र राजनीति के रास्ते केंद्र की राजनीति में आए। वे बीजेपी के ऐसे नेताओं में रहे, जिनके दोस्त पार्टी के भीतर भी थे, और बाहर भी। मीडिया के साथ अपने रिश्तों के कारण ही वे 1999 में भाजपा के प्रवक्ता बनें। ये तस्वीर 1999 की है।
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अरुण जेटली (फाइल फोटो)
अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
अरुण जेटली (फाइल फोटो)
अरुण जेटली (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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