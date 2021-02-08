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चंद कदमों की दूरी पर थी पुलिस चौकी, दिनदहाड़े बैंक में गन लेकर घुसा नकाबपोश, कैशियर से दस लाख लूट लिए 

Nivedita verma
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Mon, 08 Feb 2021 03:47 PM IST
चंडीगढ़ सेक्टर 61 के बैंक में लूट के बारे में बताते कैशियर अमरजीत सिंह।
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चंडीगढ़ सेक्टर 61 के बैंक में लूट के बारे में बताते कैशियर अमरजीत सिंह। - फोटो : अमर उजाला
चंडीगढ़ में पुलिस चौकी की बगल में स्थित कोऑपरेटिव बैंक से नकाबपोश दस लाख रुपये लूटकर फरार हो गया। वारदात चंडीगढ़ के  सेक्टर-61 मे हुई।  पुलिस चौकी के बगल में स्थित को-ऑपरेटिव बैंक में एक नकाबपोश घुसा और गन प्वाइंट पर कैशियर से दस लाख रुपयों से भरा बैग लूट कर फरार हो गया। 
 
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चंडीगढ़ सेक्टर 61 के बैंक में लूट के बारे में बताते कैशियर अमरजीत सिंह।
चंडीगढ़ सेक्टर 61 के बैंक में लूट के बारे में बताते कैशियर अमरजीत सिंह। - फोटो : अमर उजाला
जहां लूट हुई है, वहां से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी है।
जहां लूट हुई है, वहां से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी है। - फोटो : अमर उजाला
चंडीगढ़ सेक्टर 61 के बैंक में लूट।
चंडीगढ़ सेक्टर 61 के बैंक में लूट। - फोटो : अमर उजाला
लूट के बाद जांच करते पुलिसकर्मी।
लूट के बाद जांच करते पुलिसकर्मी। - फोटो : अमर उजाला
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