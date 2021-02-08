चंद कदमों की दूरी पर थी पुलिस चौकी, दिनदहाड़े बैंक में गन लेकर घुसा नकाबपोश, कैशियर से दस लाख लूट लिए 

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चंडीगढ़ सेक्टर 61 के बैंक में लूट के बारे में बताते कैशियर अमरजीत सिंह।
- फोटो : अमर उजाला
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जहां लूट हुई है, वहां से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी है।
- फोटो : अमर उजाला
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चंडीगढ़ सेक्टर 61 के बैंक में लूट।
- फोटो : अमर उजाला
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लूट के बाद जांच करते पुलिसकर्मी।
- फोटो : अमर उजाला