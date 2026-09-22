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ऑप्टिकल इल्यूजन: बाज की नजर वाले ही 15 सेकेंड में तस्वीर में छिपा सांप ढूंढ सकते हैं, क्या आप हैं जीनियस?

Tue, 22 Sep 2026 10:25 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Tue, 22 Sep 2026 10:25 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन ब्रेन टेस्ट: ऑप्टिकल इल्यूजन को हल करते समय लोगों को विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आपने 15 सेकंड में ऑप्टिकल इल्यूजन को हल कर लिया तो आप जीनियस कहलाएंगे।

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Optical Illusion iq test brain teaser image can you spot snake within 15 seconds?
तस्वीर में छिपे सांप को 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं - फोटो : Adobe Stock

वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन: सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें काफी पसंद की जाती हैं, जिन्हें देखकर पहली नजर में कुछ और दिखाई देता है, लेकिन ध्यान से देखने पर तस्वीर में कई छिपी हुई चीजें नजर आने लगती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर लोगों को खूब कंफ्यूज कर रही है जिसमें ध्यान से देखें तो आपको सांप नजर आएगा। ऐसी तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion Photo) कहा जाता है जिसका मतलब होता है 'आंखों का धोखा'।


 


ऑप्टिकल इल्यूजन में छिपी चीजों को खोजने का टास्क मिलता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सही जवाब दे पाते हैं। ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें आपको छिपा सांप को सिर्फ 15 सेकेंड में खोजना है। कई लोगों को बहुत खोजने के बाद भी सांप दिखाई नहीं दिया है। आइए देखते हैं कि इस तस्वीर में आखिर सांप कहां पर छिपा है? 



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ऑप्टिकल इल्यूजन फोटो - फोटो : Adobe Stock

इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर ने सोशल मीडिया यूजर्स के दिमाग को चकरा दिया है। तस्वीर में एक सांप बड़ी चालाकी से छिपा है, जिसे पहली नजर में ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। तस्वीर को गौर से देखने के बावजूद कई लोग इसे खोजने में नाकाम हो रहे हैं। अगर आपकी नजरें तेज हैं, तो बिना किसी मदद के तस्वीर में छिपे सांप को खोजकर दिखाइए।


 

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ऑप्टिकल इल्यूजन ब्रेन टेस्ट - फोटो : Adobe Stock

इंटरनेट पर वायरल होने वाली ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें अक्सर लोगों को उलझा देती हैं। इन तस्वीरों में छिपी चीज को पहली नजर में पहचानना आसान नहीं होता और सही जवाब तक पहुंचने के लिए आपको अपनी नजरों पर खासा जोर देना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऐसी तस्वीरों को अक्सर लोगों के अवलोकन कौशल और सोचने के तरीके को परखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी का दिमागी कौशल और बारीकी से चीजों को देखने की क्षमता परखना चाहते हैं, तो ये तस्वीरें एक मजेदार चुनौती साबित हो सकती हैं।



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ऑप्टिकल इल्यूजन - फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरों में छिपी पहेली को हल करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। तस्वीर में मौजूद बारीकियों को पहचानने के लिए तेज नजर और अच्छे ऑब्जर्वेशन स्किल्स की जरूरत पड़ती है। इन तस्वीरों को देखते ही कई बार लोगों का दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि पहली नजर में सही जवाब तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऐसी तस्वीरों में पूछे गए सवालों का जवाब ज्यादातर लोग गलत दे बैठते हैं।
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ऑप्टिकल इल्यूजन - फोटो : Adobe Stock

अगर आपको ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों को सॉल्व करने में मजा आता है, तो यह चैलेंज आपके लिए है। इस तस्वीर में एक सांप बड़ी चालाकी से छिपा हुआ है, जिसे ढूंढना आसान नहीं है। दावा है कि ज्यादातर लोग इसे पहली नजर में खोज नहीं पाते। क्या आप बिना किसी मदद के तस्वीर में छिपे सांप को ढूंढ सकते हैं? अगर काफी कोशिश के बाद भी आपको सांप नजर नहीं आ रहा है, तो खबर के आखिर में दी गई इस तस्वीर में काले घेरे के अंदर देखकर सही जवाब जान सकते हैं।



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