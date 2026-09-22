1 of 5 Honey की भीड़ में छिपा है Funny, सिर्फ जीनियस ही 25 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं - फोटो : Amar ujala







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सोशल मीडिया पर हर दिन कई तरह की मजेदार पहेलियां और दिमाग घुमा देनी तस्वीरें जरूर देखे होंगे। इनमें ऑप्टिकल इल्यूजन फोटो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। वजह यह है कि इन तस्वीरों में सबकुछ आंखों के सामने होने के बाद भी नजर नहीं आता। यही चुनौती लोगों को तस्वीर को बार-बार देखने और सही जवाब खोजने के लिए मजबूर करती है। अगर आप भी अपनी नजर और दिमाग को परखना चाहते हैं, तो आज की पहेली आपके काम की है।



ऑप्टिकल इल्यूजन यानी ऐसी तस्वीर होती है, जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा छिपा रहता है जिसे ढूंढना मुश्किल होता है। कभी तस्वीर में कोई जानवर छिपा होता है, तो कभी कोई शब्द या किसी तस्वीर में अंतर खोजना होता है। कुछ इल्यूजन तो इतने भ्रमित करने वाले होते हैं कि तेज नजर वाले लोग भी पहली कोशिश में जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं।



2 of 5 Honey की भीड़ में छिपा है Funny, सिर्फ जीनियस ही 25 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं - फोटो : Amar ujala

आज हम आपके लिए भी एक ऐसी ही दिलचस्प तस्वीर लेकर आए हैं। तस्वीर में हर तरफ सिर्फ Honey शब्द दिख रहे हैं, लेकिन इसी भीड़ के बीच बड़ी चालाकी से Funny शब्द को छिपाया गया है। आपको इस तस्वीर में Funny को खोजकर दिखाना है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि आपके पास सिर्फ 25 सेकेंड का समय है।



3 of 5 Honey की भीड़ में छिपा है Funny, सिर्फ जीनियस ही 25 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं - फोटो : Amar ujala

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4 of 5 Honey की भीड़ में छिपा है Funny, सिर्फ जीनियस ही 25 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं - फोटो : Amar ujala

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5 of 5 Honey की भीड़ में छिपा है Funny, सिर्फ जीनियस ही 25 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं - फोटो : Amar ujala