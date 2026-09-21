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ऑप्टिकल इल्यूजन: चेहरों की भीड़ में छिपी रेलगाड़ी, बाज जैसी तेज निगाह वाले ही 12 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं

Mon, 21 Sep 2026 11:33 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Mon, 21 Sep 2026 11:33 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन: इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में चेहरों के बीच रेलगाड़ी बड़ी चालाकी से छिपी हुई है। आपको इसे सिर्फ 12 सेकंड में ढूंढना है, क्या आपकी नजर इतनी तेज है कि आप तस्वीर में छिपी रेलगाड़ी को समय रहते खोज पाएंगे?

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Optical illusion find hidden train in picture 12 seconds
ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में छिपी रेलगाड़ी - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें: इंटरनेट पर इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों का क्रेज काफी बढ़ गया है। इन तस्वीरों में कोई वस्तु या आकृति इस तरह छिपाई जाती है कि वह हमारी आंखों के सामने होते हुए भी आसानी से नजर नहीं आती। यही वजह है कि ऐसी पहेलियां लोगों के लिए मनोरंजन के साथ-साथ नजर और एकाग्रता को परखने का मजेदार तरीका भी बन जाती हैं।

 


ऐसे में आज हम आपके लिए भी ऐसी ही एक दिलचस्प ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर लेकर आए हैं। इस तस्वीर में कई चेहरों के बीच एक रेलगाड़ी बड़ी चालाकी से छिपी हुई है। चुनौती यह है कि आपको इसे सिर्फ 12 सेकंड के अंदर ढूंढना है। तो तैयार हो जाइए और तस्वीर को ध्यान से देखना शुरू कीजिए। क्या आप समय खत्म होने से पहले छिपी हुई रेलगाड़ी को खोज पाएंगे?



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Optical illusion find hidden train in picture 12 seconds
ऑप्टिकल इल्यूजन - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें लोगों के आंखों और दिमाग की परीक्षा के साथ धैर्य का भी परीक्षण करती हैं। अगर आईक्यू लेवल अच्छा है तो आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप उलझी हुई तस्वीर और पहेलियों को सुलझा सकते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में छिपी पहेलियों को  हल करने से दिमाग तेज होता है। इन तस्वीरों में मिली चुनौतियों को पूरा करने में लोगों को आनंद भी आता है।


 

Optical illusion find hidden train in picture 12 seconds
ऑप्टिकल इल्यूजन सॉल्व द पजल - फोटो : Adobe Stock

तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें आपको कई आकृतियां और चीजें एक-दूसरे से मिलती-जुलती नजर आएंगी। इन्हीं के बीच एक रेलगाड़ी को बड़ी चालाकी से छिपाया गया है, जिसे पहली नजर में पहचान पाना आसान नहीं होगा।आपके पास छिपी हुई रेलगाड़ी को खोजने के लिए सिर्फ 12 सेकंड  हैं। इसलिए तस्वीर के हर हिस्से पर ध्यान से नजर दौड़ाइए और छोटी-से-छोटी बारीकी को भी नजरअंदाज न करें। क्या आप समय खत्म होने से पहले रेलगाड़ी को खोज पाएंगे?



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ऑप्टिकल इल्यूजन वायरल तस्वीरें - फोटो : Adobe Stock

अगर आपको तस्वीर में छिपी रेलगाड़ी नजर आ गई है, तो बहुत बढ़िया! इसका मतलब है कि आपकी नजर ने तस्वीर की छोटी-सी बारीकी को भी जल्दी पकड़ लिया। आपने बड़े और साफ दिखाई देने वाले हिस्सों के बीच छिपी चीज को पहचानने में कमाल कर दिया। लेकिन अगर आपको अभी तक रेलगाड़ी दिखाई नहीं दी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर तस्वीर को ध्यान से देखिए और अपनी नजरों को हर हिस्से पर ले जाइए। अक्सर हमारा ध्यान तस्वीर में मौजूद बड़ी और स्पष्ट चीजों पर चला जाता है, जिसकी वजह से छोटी या छिपी हुई चीजें हमारी नजर से बच जाती हैं।

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ऑप्टिकल इल्यूजन ब्रेन टेस्ट - फोटो : Adobe Stock

इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन का मजा ही यही है कि इसमें जवाब हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। अगर आपने रेलगाड़ी को 12 सेकंड के अंदर खोज लिया, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को लेकर खुद को शाबाशी दे सकते हैं। अगर आप अभी तक रेलगाड़ी को नहीं खोज पाए हैं, तो इस तस्वीर में सफेद घेरे में आसानी से देख सकते हैं।



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