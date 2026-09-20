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Optical Illusion: तस्वीर में गाजर खोजने में घूम गया लोगों का दिमाग, 15 सेकेंड में खोजकर दिखाएं आप

Sun, 20 Sep 2026 11:21 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sun, 20 Sep 2026 11:21 PM IST
सार

Optical Illusion: ऑप्टिकल इल्यूजन का चैलेंज आपकी नजरों और फोकस का असली टेस्ट लेने वाली क्विज है। यह तस्वीरें लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। अगर आप जीनियस है और चीजों को तुरंत नोटिस कर लेते हैं तो आपको ये क्विज जरूर खेलना चाहिए। 

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Optical illusion you have find carrot in 15 seconds brain teaser image
ऑप्टिकल इल्यूजन वायरल तस्वीरें - फोटो : Adobe Stock

Optical Illusion Eye Test: ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें (Optical Illusion Photos) कई प्रकार की होती हैं, जिन्हें कई बार देखने के बाद भी सिर चकरा जाता है। अक्सर इन तस्वीरों में जो छिपा होता है, वो दिखता नहीं है। इन तस्वीरों को समझने के लिए दिमाग पर थोड़ा जोर देना होता है। जब लोगों को इनको लेकर टास्क दिया जाता है, तो बहुत कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसी ही फोटो वायरल हो रही है। 

 



इंटरनेट पर वायरल इस तस्वीर को देखने के बाद आप इसे ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) का बिल्कुल सटीक उदाहरण मान सकते हैं। अब आप भी इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें आपको गाजर कहां नजर आ रहा है, जिसे आपको सिर्फ 15 सेकेंड में खोजना है।



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Optical illusion you have find carrot in 15 seconds brain teaser image
ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज - फोटो : Adobe Stock

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली ये तस्वीर देखने में काफी साधारण लग रही है, लेकिन इसे समझना टेढ़ी खीर है। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर आपको इसमें छिपे गाजर को ढूंढना है। अब आपको अपनी पारखी नजरों से देखना है और बताना है कि आखिर गाजर कहां पर छिपा है। किसी इंसान का आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए भी यह तस्वीर सटीक उदाहरण है।

Optical illusion you have find carrot in 15 seconds brain teaser image
ऑप्टिकल इल्यूजन क्विज - फोटो : Adobe Stock
ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें यह जानने में आपकी मदद करती है कि मानव मन कितनी तेजी से दो छवियों के बीच स्विच कर सकता है। इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं इल्यूजन का पहला कारण यह है कि हमारे मस्तिष्क में पहले से जो चीजें देखी गई होती हैं हमारी आखें उन्हीं वस्तुओं को देखती हैं। इन तस्वीरों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसमें छिपी चीजों को खोजना बेहद मुश्किल होता है।



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Optical illusion you have find carrot in 15 seconds brain teaser image
वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

इस ऑप्टिकल तस्वीर में आंखों पर बहुत जोर देने के बाद भी लोग इस तस्वीर में गाजर ढूंढने में फेल हो गए। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर में गाजर नहीं है। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखिए और इसमें छिपे गाजर को खोजिए। देखना है कि आप तस्वीर में कितनी देर में गाजर को खोज पाते हैं। अगर आपने इस तस्वीर में गाजर को खोज लिया, तो आपका आईक्यू अच्छा माना जाएगा।

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ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज - फोटो : Adobe stock
वायरल हो रही इन रोचक तस्वीरों में पता लगाना होता है कि इनमें क्या छिपा है जो कि नजरों के बिल्कुल सामने होता है लेकिन फिर भी ढूंढने में समय लग जाता है। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली इस तस्वीर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा भी आ रहा है। कई लोग गाजर खोजने में फेल हो गए हैं, अगर आप भी नहीं खोज पाए हैं, तो इस तस्वीर में काले घेरे में देख सकते हैं। इस तस्वीर में गाजर खोजने वाला सच में जीनियस व्यक्ति है। 



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