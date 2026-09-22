फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bizarre News ›   viral little girl cooking food on chule at child age viral video emotional social media

चूल्हे पर खाना बनाती दिखी नन्ही बच्ची, मासूम ने लोगों को किया भावुक, वीडियो हुआ वायरल

Tue, 22 Sep 2026 05:49 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 22 Sep 2026 05:49 PM IST
सार

सोशल मीडिया पर खाना बनाती एक बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मासूम बच्ची चूल्हे पर रोटी बनाती दिख रही है। इस वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया है। 

विज्ञापन
viral little girl cooking food on chule at child age viral video emotional social media
चूल्हे पर खाना बनाती दिखी नन्ही बच्ची, मासूम ने लोगों को किया भावुक - फोटो : एक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोशल मीडिया पर अक्सर भावुक करने वाले वीडियो देखने को मिलते हैं। इन दिनों एक मासूम बच्ची का वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वीडियो में दिख रही बच्ची बेहद कम उम्र की लग रही है। उसके हाथों में बेलन दिख रहा है और वो रोटियां बनाती नजर आ रही है। बच्ची पूरे ध्यान से रोटियां बना रही है। 

विज्ञापन


सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां इस उम्र में बच्चे खेल-कूद और पढ़ाई करते हैं, तो वहीं यह बच्ची घर का काम संभालती नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्ची को रोटी बना बनाना अच्छे से आता है। वह कभी रोटी पर ध्यान दे है तो कभी आटे की तरफ देखकर अपना काम करने में लगी है। कैमरे की तरफ देखती है और वह फिर अपने काम में लग जाती है।
विज्ञापन


भावुक कर रहा है वीडियो 

छोटी बच्ची को इस उम्र में बड़ों का काम करता देख लोग भावुक हो रहे हैं। मासूम बच्ची इस उम्र में जिस तरह चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही है, उसे देखकर लोग अपने-अपने अनुभवों को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग चर्चा कर रहे हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


अल-नीनो ने तोड़ा तापमान का रिकॉर्ड, दुनिया में अब आएगी तबाही! क्या होगा भारत पर असर



दुबई बीच पर बांग्लादेशी शख्स का वीडियो वायरल, विदेशी महिलाओं के साथ कर रहा था ऐसी हरकत

बच्ची के इस वीडियो में बचपन की मासूमियत के साथ जिंदगी की अलग तस्वीर भी नजर आ रही है। वीडियो को देखकर कुछ लोग बच्ची की मेहनत और आत्मनिर्भरता की सराहना कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बच्ची के बचपन को लेकर चिंता जताई है। 

क्या आने वाली है तबाही? धरती के करीब घूम रहे 40 हजार एस्टेरॉयड, वैज्ञानिकों की चेतावनी ने बढ़ाई चिंता

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग बच्ची की मासूमियत और उसके काम की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस खेलने-कूदने की उम्र में बच्ची घर का संभाल रही है, जो बहुत बड़ी बात है। 


.

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Bizarre News in Hindi related to Weird News - Bizarre, Strange Stories, Odd and funny stories in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Bizarre and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed