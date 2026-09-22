चूल्हे पर खाना बनाती दिखी नन्ही बच्ची, मासूम ने लोगों को किया भावुक, वीडियो हुआ वायरल
सोशल मीडिया पर खाना बनाती एक बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मासूम बच्ची चूल्हे पर रोटी बनाती दिख रही है। इस वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया है।
विस्तार
सोशल मीडिया पर अक्सर भावुक करने वाले वीडियो देखने को मिलते हैं। इन दिनों एक मासूम बच्ची का वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। वीडियो में दिख रही बच्ची बेहद कम उम्र की लग रही है। उसके हाथों में बेलन दिख रहा है और वो रोटियां बनाती नजर आ रही है। बच्ची पूरे ध्यान से रोटियां बना रही है।
सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जहां इस उम्र में बच्चे खेल-कूद और पढ़ाई करते हैं, तो वहीं यह बच्ची घर का काम संभालती नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्ची को रोटी बना बनाना अच्छे से आता है। वह कभी रोटी पर ध्यान दे है तो कभी आटे की तरफ देखकर अपना काम करने में लगी है। कैमरे की तरफ देखती है और वह फिर अपने काम में लग जाती है।
भावुक कर रहा है वीडियो
छोटी बच्ची को इस उम्र में बड़ों का काम करता देख लोग भावुक हो रहे हैं। मासूम बच्ची इस उम्र में जिस तरह चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही है, उसे देखकर लोग अपने-अपने अनुभवों को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग चर्चा कर रहे हैं।
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कोई बुढ़ापे तक नहीं सीख पाता, कोई बचपन में ही दुनिया तराश देता है...
छोटी उम्र में बड़ा अनुभव
शब्द कम पड़ गए इस लाडली के बारे में जितना लिखूं उतना ही कम है। pic.twitter.com/r3TUqOMuLm— Dhirendra Pratap Singh 🇮🇳 (@Dhirendra_Rbl) September 21, 2026
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बच्ची के इस वीडियो में बचपन की मासूमियत के साथ जिंदगी की अलग तस्वीर भी नजर आ रही है। वीडियो को देखकर कुछ लोग बच्ची की मेहनत और आत्मनिर्भरता की सराहना कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बच्ची के बचपन को लेकर चिंता जताई है।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग बच्ची की मासूमियत और उसके काम की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस खेलने-कूदने की उम्र में बच्ची घर का संभाल रही है, जो बहुत बड़ी बात है।
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