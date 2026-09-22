तेज बहाव में बह रहे नन्हे हाथी की मछुआरों ने ऐसे बचाई जान, मां से मिलन का नजारा देख भावुक हुए लोग

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि, मौके पर पहुंची बैकुंठपुर वन प्रभाग की टीम ने स्थानीय मछुआरों के साथ मिलकर नन्हे हाथी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तेज बहाव के बीच टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार हाथी के बच्चे को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि रेस्क्यू के बाद नन्हे हाथी को उसकी मां से दोबारा मिला दिया गया। मां के पास पहुंचते ही दोनों का मिलन वहां मौजूद लोगों के लिए भावुक पल बन गया।

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What an incredible rescue of a newborn elephant calf swept away by the Teesta River! The courage, compassion and quick thinking of local fishermen, combined with the swift response of the Baikunthapur Forest Division, deserve immense appreciation. Together, they successfully… pic.twitter.com/uEyqQKTRXp — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) September 22, 2026

वन अधिकारियों के साथ रेस्क्यू में जुटे स्थानीय लोग

नदी की स्थिति को देखते हुए बच्चे को सुरक्षित निकालना आसान नहीं था, लेकिन साथ की हुई कोशिश से उसे पानी से बाहर लाया गया। तेज पानी का बहाव उसके लिए बड़ा खतरा बन गया था, नदी के आसपास मौजूद स्थानीय मछुआरों ने जब उसे बहते देखा तो उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद वन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। बता दें कि, रेस्क्यू के दौरान स्थानीय मछुआरों ने भी वन विभाग की टीम का साथ दिया।

वायरल वीडियो:

नन्हे हाथी को नदी से सुरक्षित बाहर निकालने के बाद अधिकारियों के सामने उसे उसकी मां तक पहुंचाने की चुनौती थी। रेस्क्यू टीम ने बच्चे को सुरक्षित रखते हुए उसकी मां की तलाश शुरू की। आखिरकार टीम की कोशिश रंग लाई और नन्हे हाथी को उसकी मां से दोबारा मिला दिया गया। मां और बच्चे का यह मिलन वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद भावुक पल रहा।नन्हे हाथी के रेस्क्यू के इस वीडियो को आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने अपने एक्स पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने वन विभाग की टीम के साथ स्थानीय मछुआरों की भूमिका की भी जमकर सराहना की। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग वन विभाग और स्थानीय मछुआरों की तारीफ कर रहे हैं।