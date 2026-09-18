गरीबी के बीच पढ़ाई का जज्बा, सड़क किनारे मेहनत में जुटी मां तो वहीं शोर के बीच किताबों में डूबी दिखी बच्ची





सोशल मीडिया वायरल पोस्ट

वायरल हो रही पोस्ट में सड़क किनारे का रोजमर्रा का माहौल नजर आता है। सड़क से गाड़ियां गुजर रही हैं और आसपास लोगों की आवाजाही जारी है। इसी भीड़भाड़ के बीच एक बच्ची जमीन पर बैठकर अपनी कॉपी में लिखती दिखाई देती है। उसके सामने स्कूल बैग रखा है और वह आसपास के शोर-शराबे से बेपरवाह होकर पूरी तरह पढ़ाई में जुटी हुई है। बच्ची के पास ही उसकी मां भी बैठी नजर आती हैं। जो सब्जियां लेकर बैठी ग्राहकों की राह देख रही है।

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मां सड़क किनारे फल, सब्जियां लेकर बैठी ग्राहकों की राह देख रही है और पास में ही बैठी उसकी बेटी पढ़ाई कर रही है।



अगर सपने बड़े हो तो सुविधाएं नहीं देखी जाती जिद्द मायने रखती है।



अजीब विडंबना है देश के नेताओ के बच्चे विदेशों में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे है और नेता को राजा… pic.twitter.com/EB3i8x7qfF — Mukesh (@Mukesh_RJ31) September 17, 2026

आज कई बच्चों को पढ़ाई के लिए घर में अलग कमरा, शांत माहौल और जरूरी सुविधाएं मिलती हैं। वहीं, सड़क किनारे पढ़ाई करती ये बच्ची आसपास की हलचल और सीमित सुविधाओं के बावजूद एकाग्रता से पढ़ती नजर आ रही है। पढ़ाई के प्रति उसकी यह लगन यह दिखाती है कि वह अपनी शिक्षा को लेकर गंभीर है। मां जहां अपने काम में व्यस्त है, वहीं बच्ची ने उसी जगह को पढ़ाई का ठिकाना बना लिया है।







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वायरल पोस्ट पर लोगों के रिएक्शन

पोस्ट को फेसबुक पर शेयर किया गया है, जिसे अबतक कई व्यूज और लाइक मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आने के बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में एक शख्स ने लिखा- यह दृश्य परिस्थितियों से हार न मानने की सीख देता है। तो वहीं कई यूजर्स ने बच्ची की पढ़ाई में मदद करने की इच्छा जताई और उसकी शिक्षा के लिए सहायता की अपील की है।

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