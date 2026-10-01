अक्तूबर राशिफल 2026: किन राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन और किसे मिलेगी टेंशन? पढ़ें मासिक राशिफल

1 of 13 October Monthly Horoscope For All 12 Zodiac Sign - फोटो : अमर उजाला AI

October Monthly Horoscope For All 12 Zodiac Sign: अक्तूबर का महीना शुरू हो चुका है और ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से यह महीना काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान कई प्रमुख ग्रह अपनी चाल और राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन इस माह महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा त्योहारों का असर भी राशियों पर देखने को मिलेगा। ग्रहों की बदलती चाल के कारण जहां कुछ राशियों को करिय, धन और रिश्तों के मामले में लाभ मिल सकता है, वहीं कुछ राशि के जातकों को इस दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं अक्तूबर का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।

2 of 13 october rashifal 2026 - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय खास रहेगा। महीने की शुरुआत में नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत और प्रयासों के अनुरूप अपेक्षित क्रेडिट न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है। हालांकि, माह के मध्य में करियर और कारोबार से जुड़ी छोटी या लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे, जो भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। प्रेम संबंधों में इस माह कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन होने की आशंका रहेगी। वहीं, परिवार के सदस्यों के साथ संवाद की कमी के कारण मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में बातचीत के जरिए परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को थोड़ी सावधानी इस महीने रखनी होगी। हालांकि, आपके द्वारा किए गए परिश्रम और प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए आपको अपने कार्यालयी दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करना होगा। व्यवसाय की दृष्टि से यह समय सामान्य रहेगा। साझेदारों और सप्लायरों के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे, जिससे कामकाज को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। माह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ यात्रा के योग बन रहे हैं। संबंधों और पारिवारिक सुख की दृष्टि से माह का उत्तरार्ध पूर्वार्ध की तुलना में अधिक बेहतर रहेगा।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोगों का कोई बड़ा अटका काम इस महीने पूरा होगा। हालांकि, सेहत की दृष्टि से माह के मध्य में विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान वाहन चलाते समय सतर्क रहें और लापरवाही से बचें। इस माह प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, जिनकी मदद से आपको लाभप्रद योजनाओं से जुड़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और उच्च शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और दांपत्य जीवन भी मधुर रहेगा। अपनों के साथ सुखद समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे।

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