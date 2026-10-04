आज का राशिफल: मेष सहित इन राशि वालों को होगा लाभ, मनचाही नौकरी-यात्रा का सपना होगा पूरा

1 of 12 आज का राशिफल - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि वालों को धन लाभ होगा। लंबे समय से मन में बसी कोई इच्छा पूरी होने से संतोष मिलेगा। इसके अलावा पुराने अधूरे कामों को पूरा करने का उत्साह बना रहेगा। लंबे समय तक सकारात्मक असर छोड़ सकता है। कोई आपसे मिलने भी आ सकता है।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। घर में बदलाव या सजावट करने का विचार मन में आ सकता है। पैसों के लेन-देन में सतर्क रहना जरूरी होगा।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं। जीवनसाथी के साथ चली आ रही पुरानी गलतफहमियां बातचीत के जरिए दूर होंगी। आप कोई खरीदारी करने की योजना बना सकते हैं। दूसरों की बातों में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें।

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों को आज पिता की ओर से कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से अटका कोई पुराना लेन-देन सुलझने की उम्मीद है। भविष्य के लिए कोई बड़ी योजना बनाएंगे। लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन होने की आशंका रहेगी।

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