फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 5 october 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: मेष सहित इन राशि वालों को होगा लाभ, मनचाही नौकरी-यात्रा का सपना होगा पूरा

Mon, 05 Oct 2026 10:31 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 05 Oct 2026 10:31 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 5 October 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

विज्ञापन
Today Prediction Horoscope of 5 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


मेष राशि वालों को धन लाभ होगा। लंबे समय से मन में बसी कोई इच्छा पूरी होने से संतोष मिलेगा। इसके अलावा पुराने अधूरे कामों को पूरा करने का उत्साह बना रहेगा। लंबे समय तक सकारात्मक असर छोड़ सकता है। कोई आपसे मिलने भी आ सकता है।
Today Prediction Horoscope of 5 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। घर में बदलाव या सजावट करने का विचार मन में आ सकता है। पैसों के लेन-देन में सतर्क रहना जरूरी होगा।

Today Prediction Horoscope of 5 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं। जीवनसाथी के साथ चली आ रही पुरानी गलतफहमियां बातचीत के जरिए दूर होंगी। आप कोई खरीदारी करने की योजना बना सकते हैं। दूसरों की बातों में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें।

विज्ञापन
विज्ञापन
Today Prediction Horoscope of 5 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
कर्क राशि वालों को आज पिता की ओर से कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से अटका कोई पुराना लेन-देन सुलझने की उम्मीद है। भविष्य के लिए कोई बड़ी योजना बनाएंगे। लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन होने की आशंका रहेगी।

विज्ञापन
Today Prediction Horoscope of 5 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए दिन खास रहेगा। धन से जुड़ी थोड़ी चिंता रहेगी, लेकिन धैर्य के साथ आप स्थिति को संभाल लेंगे। घर में मेहमानों के आने से रौनक बढ़ सकती है। अपनों के साथ सुखद समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed