लकी राशियां: शारदीय नवरात्रि में सूर्य की बदलेगी चाल, इन 3 राशि वालों को होगा धन लाभ

Surya Gochar In Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि के दौरान सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे ज्योतिष की दृष्टि से खास माना जा रहा है। 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान शारदीय नवरात्रि का पर्व भी चल रहा होगा। ऐसे में सूर्य के गोचर के साथ मां दुर्गा की आराधना का यह संयोग कुछ राशि वालों के लिए विशेष फलदायी माना जा सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में कुछ जातकों को धन लाभ, मनचाही नौकरी, सफलता और सम्मान मिलने के योग बन सकते हैं। हालांकि, यह समय खासतौर पर 3 राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है। आइए जानते हैं ये भाग्यशाली राशियां कौन-सी हैं।