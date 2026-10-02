लकी राशियां: शारदीय नवरात्रि में सूर्य की बदलेगी चाल, इन 3 राशि वालों को होगा धन लाभ

Surya Gochar In Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि के दौरान सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसे ज्योतिष की दृष्टि से खास माना जा रहा है। 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान शारदीय नवरात्रि का पर्व भी चल रहा होगा। ऐसे में सूर्य के गोचर के साथ मां दुर्गा की आराधना का यह संयोग कुछ राशि वालों के लिए विशेष फलदायी माना जा सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में कुछ जातकों को धन लाभ, मनचाही नौकरी, सफलता और सम्मान मिलने के योग बन सकते हैं। हालांकि, यह समय खासतौर पर 3 राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है। आइए जानते हैं ये भाग्यशाली राशियां कौन-सी हैं।
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लकी राशियां
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कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अनुकूल परिणाम लेकर आ सकता है। मां दुर्गा की कृपा से इस अवधि में भाग्य का साथ मिलने के योग बन सकते हैं। आपके लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे और धन लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। मेहनत का असर आने वाले समय में दिखाई देने की संभावना है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे।
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लकी राशियां
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तुला राशि
सूर्य का गोचर तुला राशि में ही होने जा रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रह सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही नौकरी मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। परिवार और अपनों के साथ सुखद समय बिताने के कई मौके मिलेंगे। इस दौरान धन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी सुधार के संकेत मिल सकते हैं।
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लकी राशियां
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धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए भी यह समय भाग्यशाली माना जा सकता है। भाग्य का साथ मिलने से नए-नए अवसर प्राप्त होंगे और इनमें लाभ मिलने की संभावना रहेगी। कामकाज के क्षेत्र में पुराने संपर्कों से भी फायदा मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज और निर्णयों की प्रशंसा होगी। किसी पुराने ग्राहक या कारोबारी संपर्क के साथ दोबारा काम शुरू होने की संभावना बन सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा।
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