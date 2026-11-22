Love Horoscope 23 November 2026: आज का दिन वैवाहिक जीवन के लिहाज से कई खास संकेत लेकर आया है। कुछ राशि वालों के रिश्तों में नजदीकियां और आपसी विश्वास बढ़ेगा, तो कुछ जातकों को अपने मन की बात कहने और रिश्तों में नई शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है। वहीं, कुछ लोगों को पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत होगी। जानिए आज का लव राशिफल।
इन राशि वालों की लव लाइफ में आएगा नया मोड़, रिश्तों में बढ़ेगा प्यार और अपनापन, पढ़ें दैनिक लव राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sun, 22 Nov 2026 03:55 PM IST
सार
Today Love Horoscope: आज कुछ राशि वालों के रिश्तों में प्यार और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को गलतफहमी से बचकर बातचीत में संयम रखने की जरूरत होगी। जानें सभी 12 राशियों के लिए आज का प्रेम राशिफल।
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