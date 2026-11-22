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Love Horoscope 23 November 2026: आज का दिन वैवाहिक जीवन के लिहाज से कई खास संकेत लेकर आया है। कुछ राशि वालों के रिश्तों में नजदीकियां और आपसी विश्वास बढ़ेगा, तो कुछ जातकों को अपने मन की बात कहने और रिश्तों में नई शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है। वहीं, कुछ लोगों को पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत होगी। जानिए आज का लव राशिफल।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में आज कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिश्तों में स्पष्टता आने के संकेत हैं। वहीं, लंबे समय से मन में किसी खास व्यक्ति को लेकर भावनाएं रखने वाले जातकों की उससे बातचीत शुरू हो सकती है।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृष राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में विश्वास और आपसी समझ बढ़ाने वाला रहेगा। नए लोगों से मिलने और किसी खास व्यक्ति के करीब आने का मौका मिल सकता है। सिंगल जातक अपने दिल में छिपे प्यार को जाहिर करने की हिम्मत जुटाएं।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम के मामले में शुभ संकेत दे रहा है। सिंगल जातकों को अपनी भावनाओं को लेकर स्पष्ट रहने की जरूरत होगी। मन की बात कहने से रिश्तों में नई शुरुआत हो सकती है।

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