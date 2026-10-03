अक्तूबर मनी राशिफल: वृषभ, कन्या और धनु के हाथ में टिकेगा पैसा, सिंह, कुंभ और मीन को रखना होगा खर्च पर काबू

हर महीने की शुरुआत में हम सब यही सोचते हैं कि इस बार आमदनी कितनी होगी, लेकिन असली सवाल महीने के अंत में खड़ा होता है: जेब में बचा कितना? अक्तूबर 2026 में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है कि यही सवाल सबसे ज्यादा मायने रखने वाला है, क्योंकि इस महीने ग्रह कमाई के साथ-साथ खर्च और बचत, तीनों पर सीधा असर डालेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 31 अक्तूबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे और मंगल भी इसी राशि में मौजूद रहेंगे। महीने के दौरान शुक्र और बुध वक्री होंगे, सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे और महीने के आखिरी दिन गुरु कर्क छोड़कर सिंह राशि में चले जाएंगे। इतने बड़े ग्रह परिवर्तनों के बीच कुछ राशियों के लिए यह महीना बचत की नींव मजबूत करने वाला साबित हो सकता है, जबकि कुछ को घर, यात्रा, परिवार और पुराने भुगतानों पर ज्यादा पैसा लगाना पड़ सकता है। ऐसे में सही बजट, सोच-समझकर किया गया खर्च और बड़े आर्थिक फैसलों में थोड़ा धैर्य इस महीने आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। तो आइए जानते हैं कि अक्टूबर में आपकी राशि किस सूची में है और पैसे के मामले में आपके लिए क्या संकेत हैं।