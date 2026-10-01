त्रिग्रही योग से खुलेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, परीक्षा से लेकर नौकरी तक मिलेंगे नए अवसर

Surya Gochar 2026: 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य देव तुला राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान सूर्य की शुक्र और बुध के साथ युति बनेगी। बता दें कि, इस राशि में पहले से ही शुक्र और बुध विराजमान रहेंगे। ऐसे में तुला राशि में सूर्य, शुक्र और बुध की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दौरान जातकों को कई बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं और उन्हें मनचाहे अवसर मिलने की संभावना है। इसके अलावा नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं, कार्यक्षेत्र में सफलता के भी योग बन सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं किन राशि वालों पर इस त्रिग्रही योग की विशेष कृपा रह सकती है।
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Trigrahi Yog 2026
- फोटो : अमर उजाला
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी रह सकता है। कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है और काम में सफलता मिलने के योग बनेंगे। लंबे समय से रुके कार्य भी गति पकड़ सकते हैं। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अपनों के साथ सुखद समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे।
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वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोगों को इस दौरान मनचाही तरक्की मिलने की संभावना है। छात्र वर्ग को उनके परिश्रम और प्रयास का पूरा फल प्राप्त होगा। नौकरी और करियर से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से यह समय सामान्य रहेगा। मेहनत का पूरा फल मिलने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नए-नए तरह के अवसरों में आपको लाभ मिलेगा।
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तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह योग विशेष लाभकारी रह सकता है। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात होगी और उनसे संपर्क बढ़ेगा। ये नए संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगीं। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही, करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। कानूनी फैसला आपके पक्ष में होगा।
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