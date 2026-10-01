त्रिग्रही योग से खुलेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, परीक्षा से लेकर नौकरी तक मिलेंगे नए अवसर

Surya Gochar 2026: 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य देव तुला राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान सूर्य की शुक्र और बुध के साथ युति बनेगी। बता दें कि, इस राशि में पहले से ही शुक्र और बुध विराजमान रहेंगे। ऐसे में तुला राशि में सूर्य, शुक्र और बुध की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दौरान जातकों को कई बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं और उन्हें मनचाहे अवसर मिलने की संभावना है। इसके अलावा नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को नई नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं, कार्यक्षेत्र में सफलता के भी योग बन सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं किन राशि वालों पर इस त्रिग्रही योग की विशेष कृपा रह सकती है।