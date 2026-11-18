1 of 13 वार्षिक राशिफल 2027 - फोटो : अमर उजाला







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Sagittarius Horoscope 2027: धनु राशि के जातकों के लिए साल 2027 में कामकाज, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन के मामले में कई तरह के अनुभव रह सकते हैं। कुछ महीनों में मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो कुछ समय धैर्य और सावधानी से फैसले लेने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं जनवरी से दिसंबर 2027 तक धनु राशि वालों के लिए हर महीने का राशिफल।

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जनवरी 2027: रुके हुए काम पूरे होने के संकेत



करियर और कार्य-व्यवसाय: महीने का पहला भाग कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत वाला रह सकता है। प्रयासों के अनुपात में तुरंत परिणाम मिलने की संभावना कम रहेगी, लेकिन उत्तरार्द्ध में रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आजीविका और व्यापार में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। इष्ट-मित्रों और संबंधियों से सहयोग प्राप्त हो सकता है।



धन और परिवार: आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा। घर की सुख-सुविधाओं और भौतिक वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। भाई-बहनों के साथ मिलकर किए गए काम में लाभ मिलने के योग हैं।



प्रेम और वैवाहिक जीवन: भूमि, मकान और वाहन जैसी संपत्ति से जुड़े मामलों में अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। माता-पिता की ओर से सामान्य सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक तालमेल की कमी और पति-पत्नी के बीच पारिवारिक मतभेद उभर सकते हैं।



स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना सामान्य रूप से सकारात्मक रह सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में संघर्ष करना पड़ सकता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा के मामलों में अपने व्यवहार और वाणी का ध्यान रखें।

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फरवरी 2027: आर्थिक स्थिति और मान-सम्मान में सुधार



करियर और कार्य-व्यवसाय: महीने का पूर्वार्द्ध उत्तरार्द्ध की अपेक्षा अधिक लाभदायक रह सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों को पहले भाग में पूरा करने का प्रयास करें। उत्तरार्द्ध में कार्यक्षेत्र का विस्तार हो सकता है। किसी के बहकावे में आए बिना अपने विवेक से निर्णय लेना बेहतर रहेगा।



धन और परिवार: महीने के पहले भाग में आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है। परिवार में हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। उत्तरार्द्ध में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। भाई-बहनों की ओर से सामान्य सहयोग मिलता रहेगा।



प्रेम और वैवाहिक जीवन: भूमि, भवन और वाहन की खरीद-बिक्री के लिए पूर्वार्द्ध अधिक अनुकूल रह सकता है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, क्योंकि पति-पत्नी के बीच मतभेद उभर सकते हैं।



स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना अधिकतर सकारात्मक रह सकता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का समय अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान खान-पान का ध्यान रखें और जल्दबाजी में किसी पर विश्वास न करें।

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मार्च 2027: संपत्ति और पारिवारिक मामलों में सक्रियता बढ़ेगी



करियर और कार्य-व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में सामान्य लाभ और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। महीने का उत्तरार्द्ध अधिक सकारात्मक रह सकता है। अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखें और महत्वपूर्ण कार्यों में सोच-समझकर निर्णय लें। पारिवारिक सदस्यों के साथ दूरस्थ स्थान की यात्रा के योग भी बन सकते हैं।



धन और परिवार: आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना सीमित रह सकती है। इसलिए अपनी मेहनत और धैर्य बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के साथ किसी विषय पर मतभेद हो सकते हैं। भाई-बहनों से जुड़े मामलों में चिंता रह सकती है।



प्रेम और वैवाहिक जीवन: भूमि और संपत्ति से जुड़े क्रय-विक्रय के कामों के लिए समय सकारात्मक रह सकता है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा का ध्यान रखना होगा। पति-पत्नी के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा।



स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानी की संभावना कम है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में नियमितता रखनी होगी। धार्मिक कार्यों और पूजा-पाठ के प्रति रुचि बढ़ सकती है। शत्रुपक्ष से सावधानी बरतें।

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