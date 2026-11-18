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Capricorn Horoscope 2027: मकर राशि के जातकों के लिए साल 2027 में कामकाज, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन के लिहाज से कई तरह के अवसर और चुनौतियां रह सकती हैं। कुछ महीनों में मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहीं कुछ समय सोच-समझकर फैसले लेने और खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं जनवरी से दिसंबर 2027 तक मकर राशि वालों के लिए हर महीने का राशिफल।

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जनवरी 2027: मेहनत से बनेंगे काम, आर्थिक मामलों में रहें सतर्क



करियर और कार्य-व्यवसाय: यह महीना मिश्रित फल देने वाला रह सकता है। महीने के अंत तक कामकाज में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि पूर्वार्द्ध में परिस्थितियां कुछ अनुकूल रहेंगी। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के अवसर मिल सकते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय न लें।



धन और परिवार: आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर स्थिति मजबूत हो सकती है। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर काम करने से लाभ मिलने की संभावना है। वाणी पर संयम रखें और बिना सोचे-समझे कुछ न कहें।



प्रेम और वैवाहिक जीवन: भूमि, भवन और वाहन के क्रय-विक्रय के लिए महीना अधिकतर सकारात्मक रह सकता है। माता-पिता की ओर से सुख और सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अच्छा समय रह सकता है। प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन में आपसी सहयोग बनाए रखें।



स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रह सकता है, लेकिन छोटी परेशानियों के प्रति सावधान रहें। विद्यार्थियों के लिए पूर्वार्द्ध पढ़ाई के लिहाज से बेहतर रह सकता है। प्रेम संबंधों में सहयोग और पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

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फरवरी 2027: कार्यक्षेत्र में प्रगति, लेकिन विवादों से बचें



करियर और कार्य-व्यवसाय: ग्रह गोचर की दृष्टि से सामान्य लाभ और सुख-शांति के योग रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव की अधिक संभावना रहेगी। अपनी योजनाओं के अनुसार काम करने में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। लोग आपके कार्यों के प्रति ईर्ष्या रख सकते हैं, इसलिए अनावश्यक वाद-विवाद से बचें।



धन और परिवार: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल और व्यवहार बेहतर रखने का प्रयास करें। महीने के पूर्वार्द्ध में भौतिक सुख-सुविधाओं के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। बुद्धि और चातुर्य से आर्थिक पक्ष सुधारने में सफल हो सकते हैं।



प्रेम और वैवाहिक जीवन: भूमि, वाहन और भवन से जुड़े मामलों में महीने का पूर्वार्द्ध अधिक सकारात्मक रह सकता है। माता-पिता की ओर से सामान्य सुख-सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा के क्षेत्र में समय सामान्य रूप से अच्छा रह सकता है।



स्वास्थ्य और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए महीना सामान्य संघर्ष वाला रह सकता है। अध्ययन के क्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति आकर्षण बना रह सकता है, लेकिन पति-पत्नी के बीच आपसी तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा।

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मार्च 2027: कामकाज में प्रगति और यात्राओं के अवसर



करियर और कार्य-व्यवसाय: यह महीना मिश्रित फल देने वाला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में धीमी गति से प्रगति होगी। अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयास जारी रखें। अत्यधिक वाद-विवाद से बचें। दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं और किसी प्रकार की परेशानी आने पर धैर्य से काम लेना होगा।



धन और परिवार: आर्थिक मामलों में अधिक सोच-विचार करके निवेश और खर्च से जुड़े निर्णय लें। परिवार में मांगलिक कार्य होने के योग बन सकते हैं। भाई-बहनों के साथ पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ मतभेद रह सकते हैं।



प्रेम और वैवाहिक जीवन: भूमि, मकान और वाहन की खरीद-बिक्री के लिए समय अच्छा रह सकता है। माता-पिता का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक सहयोग और पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रह सकता है।



स्वास्थ्य और शिक्षा: स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना सामान्य रूप से सकारात्मक रह सकता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी छोटी परेशानियां हो सकती हैं। इष्ट-मित्रों और संबंधियों से सहयोग मिलने की संभावना रहेगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का समय अच्छा रह सकता है।

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