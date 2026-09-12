साप्ताहिक राशिफल: 12 राशियों के लिए कैसा सितंबर का तीसरा सप्ताह? जानें मेष से मीन राशि तक के लिए उपाय

सितंबर का तीसरा सप्ताह यानी 14 से 20 सितंबर 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तनों के कारण खास रहने वाला है। इस सप्ताह 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुद्धि, कार्यक्षमता, स्वास्थ्य और नौकरी से जुड़े मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिसका असर साहस, ऊर्जा, पारिवारिक जीवन और आर्थिक फैसलों पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत गणेश चतुर्थी और हरितालिका तीज जैसे महत्वपूर्ण पर्वों के साथ होगी। ग्रहों की इन बदलती स्थितियों के कारण कुछ राशियों के लिए करियर और धन के मामले में नए अवसर बन सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को जल्दबाजी, विवाद और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आइए जानते हैं 14 से 20 सितंबर 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल।
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मेष राशि
मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अहंकार और अपमान की स्थिति से बचते हुए अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना होगा। क्रोध में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें। सप्ताह के पूर्वार्ध में खर्च अधिक रहेंगे, इसलिए कारोबार में निवेश से पहले शुभचिंतकों की सलाह लेना उचित रहेगा। व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा और बाजार में फंसा धन निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं।
साप्ताहिक राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। संतान से जुड़ी चिंता या अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी सामने आ सकती है। परिवार में मतभेद होने की आशंका है। प्रेम संबंधों में भी समझदारी से आगे बढ़ें।
उपाय: प्रतिदिन मां सरस्वती की पूजा करें और श्री सरस्वती अष्टकम् का पाठ करें।
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वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला फल देने वाला रहेगा। लापरवाही और जल्दबाजी से आर्थिक नुकसान हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रियजन की सेहत को लेकर चिंता रहेगी और पारिवारिक परेशानियों का असर कामकाज पर पड़ सकता है। साझेदारी के कारोबार में आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें और बड़े फैसले सोच-समझकर लें।
साप्ताहिक राशिफल:
धन खर्च करते समय सावधानी बरतें और किसी को उधार देने से बचें। नौकरी में अचानक बदलाव या अनचाहा स्थानांतरण मन को परेशान कर सकता है। भूमि-भवन से जुड़े मामले भी चिंता बढ़ा सकते हैं। रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा और करीबी लोगों के व्यवहार से मन दुखी हो सकता है। हालांकि कठिन समय में लव पार्टनर का सहयोग मिलेगा।
उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
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मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह व्यस्तता से भरा रहेगा, लेकिन मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अधीनस्थों के सहयोग से लक्ष्य समय पर पूरा कर पाएंगे। व्यापार में प्रगति होगी और काम के सिलसिले में यात्रा के योग बनेंगे। यह यात्रा नए संपर्क बनाने में मददगार साबित होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे, हालांकि सुख-सुविधाओं पर खर्च भी बढ़ सकता है।
साप्ताहिक राशिफल:
सप्ताह का उत्तरार्ध कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है और विरोधी बाधा डालने का प्रयास करेंगे। हालांकि शुभचिंतकों के सहयोग से आप परिस्थितियों को संभाल लेंगे। भूमि-भवन के क्रय-विक्रय से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और जीवनसाथी या प्रेमी के साथ सुखद समय बिताने के अवसर मिलेंगे।
उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और मधुराष्टकम् का पाठ करें।
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कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत कुछ परेशानियों के साथ हो सकती है और कार्यक्षेत्र में विरोधी अड़चनें पैदा कर सकते हैं। हालांकि वरिष्ठों और शुभचिंतकों के सहयोग से आप समस्याओं को दूर करने में सफल रहेंगे। सप्ताह के मध्य के बाद भाग्य का साथ मिलने लगेगा।
साप्ताहिक राशिफल:
मित्रों की मदद से अटके काम पूरे होंगे और उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। भूमि-भवन से जुड़े विवाद किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से सुलझ सकते हैं। उत्तरार्ध में धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। जीवनसाथी की प्रगति से खुशी मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और विद्यार्थियों को मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा की राह भी आसान हो सकती है।
उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करें और लिंगाष्टकम् का पाठ करें।