मंगल कर्क गोचर 2026: इन 3 राशि वालों पर भारी पड़ेंगे नीच के मंगल, नौकरी-कारोबार से रिश्तों तक बढ़ेगी टेंशन

Mangal Gochar 2026: ग्रहों के सेनापति मंगल 18 सितंबर 2026 को कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मंगल 12 नवंबर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल करीब 45 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, ऐसे में उनका कर्क में यह गोचर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि, कर्क राशि में मंगल नीच के माने जाते हैं। वहीं, ज्योतिष में चंद्रमा और मंगल की ऊर्जा भी एक-दूसरे से काफी अलग मानी गई है। चंद्रमा जहां शीतलता, भावनाओं और मन के ग्रह हैं, वहीं मंगल साहस, ऊर्जा, क्रोध और आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में दो अलग प्रकृति वाली ऊर्जाओं का यह संयोग कुछ राशि वालों के लिए चुनौतियां बढ़ा सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र, कारोबार, स्वास्थ्य, धन और यात्रा से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए इन राशियों के बारे में जानते हैं।
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रु आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इस दौरान विरोधी आपके काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थित हो सकती है। सभी तरह के काम को लेकर सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। आपसी संबंधों में संदेह की स्थिति पैदा हो सकती है। धन से जुड़े मामलों में बेहद सतर्कता बरतें।
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तुला राशि
मंगल का गोचर तुला राशि वालों के लिए कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। मंगल आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्यक्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और काम से जुड़े मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में पार्टनरशिप में काम करने से बचें। किसी भी नए काम की शुरुआत सोच-समझकर ही करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं।
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मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए भी मंगल का यह गोचर चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान जीवनसाथी के साथ मतभेद और विवाद की स्थिति बन सकती है। आपको आत्मविश्वास की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने क्रोध और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। किसी भी तरह के लड़ाई-झगड़े से बचें, क्योंकि विवादों से दूरी बनाकर रखना आपके लिए उचित होगा। कला के क्षेत्र में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं।
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