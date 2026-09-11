मंगल कर्क गोचर 2026: इन 3 राशि वालों पर भारी पड़ेंगे नीच के मंगल, नौकरी-कारोबार से रिश्तों तक बढ़ेगी टेंशन

Mangal Gochar 2026: ग्रहों के सेनापति मंगल 18 सितंबर 2026 को कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मंगल 12 नवंबर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल करीब 45 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, ऐसे में उनका कर्क में यह गोचर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि, कर्क राशि में मंगल नीच के माने जाते हैं। वहीं, ज्योतिष में चंद्रमा और मंगल की ऊर्जा भी एक-दूसरे से काफी अलग मानी गई है। चंद्रमा जहां शीतलता, भावनाओं और मन के ग्रह हैं, वहीं मंगल साहस, ऊर्जा, क्रोध और आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में दो अलग प्रकृति वाली ऊर्जाओं का यह संयोग कुछ राशि वालों के लिए चुनौतियां बढ़ा सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र, कारोबार, स्वास्थ्य, धन और यात्रा से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए इन राशियों के बारे में जानते हैं।