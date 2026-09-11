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मंगल कर्क गोचर 2026: इन 3 राशि वालों पर भारी पड़ेंगे नीच के मंगल, नौकरी-कारोबार से रिश्तों तक बढ़ेगी टेंशन

Fri, 11 Sep 2026 01:16 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 11 Sep 2026 01:16 PM IST
सार

Mangal Gochar 2026: मंगल के कर्क राशि में गोचर का असर जातकों के जीवन के कई क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। इस समय कुछ लोगों को अनावश्यक तनाव और विवादों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही काम को लेकर तनाव बना रहेगा।

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Mars Transit 2026 In Cancer these 3 zodiac will Face Problem in life
Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

Mangal Gochar 2026: ग्रहों के सेनापति मंगल 18 सितंबर 2026 को कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मंगल 12 नवंबर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल करीब 45 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, ऐसे में उनका कर्क में यह गोचर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि, कर्क राशि में मंगल नीच के माने जाते हैं। वहीं, ज्योतिष में चंद्रमा और मंगल की ऊर्जा भी एक-दूसरे से काफी अलग मानी गई है। चंद्रमा जहां शीतलता, भावनाओं और मन के ग्रह हैं, वहीं मंगल साहस, ऊर्जा, क्रोध और आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में दो अलग प्रकृति वाली ऊर्जाओं का यह संयोग कुछ राशि वालों के लिए चुनौतियां बढ़ा सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र, कारोबार, स्वास्थ्य, धन और यात्रा से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आइए इन राशियों के बारे में जानते हैं।


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Mars Transit 2026 In Cancer these 3 zodiac will Face Problem in life
Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
कर्क राशि वालों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रु आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इस दौरान विरोधी आपके काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थित हो सकती है। सभी तरह के काम को लेकर सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। आपसी संबंधों में संदेह की स्थिति पैदा हो सकती है। धन से जुड़े मामलों में बेहद सतर्कता बरतें।
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Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

तुला राशि
मंगल का गोचर तुला राशि वालों के लिए कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। मंगल आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्यक्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और काम से जुड़े मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में पार्टनरशिप में काम करने से बचें। किसी भी नए काम की शुरुआत सोच-समझकर ही करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं।
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Mangal Gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए भी मंगल का यह गोचर चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान जीवनसाथी के साथ मतभेद और विवाद की स्थिति बन सकती है। आपको आत्मविश्वास की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने क्रोध और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। किसी भी तरह के लड़ाई-झगड़े से बचें, क्योंकि विवादों से दूरी बनाकर रखना आपके लिए उचित होगा। कला के क्षेत्र में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
 

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